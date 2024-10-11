奔騰網路攜手瀚錸科技導入 Evren 強化內外部數據安全

奔騰網路科技宣布與瀚錸科技展開全新合作，將瀚錸科技代理的Evren作業系統導入MAVIS平台，推出專為MAVIS特權帳號管理使用的跳板機作業系統，此功能讓多雲平台的管理人員都能更輕鬆管理，這次的解決方案解決方案合作結合了MAVIS和Evren兩大優勢，讓安全性與便捷性達到全新高度。

MAVIS適用於各種混合雲環境，快速部署，輕鬆管理多雲特權帳號。無需安裝代理應用程式，適用於不同作業系統，讓企業能快速部署於各種混合多雲環境中。這不僅大幅縮短導入時間，還有效降低運維負擔，是當今雲端時代中首選的身份認證解決方案。

Evren作業系統內建多項安全功能，包括資料防外洩（DLP）、應用程式控制、URL過濾、螢幕畫面截圖等，並提供詳細的內部行為紀錄與雲端控制平臺，讓企業能全面掌控內外部的操作活動。最安全的跳板機作業系統

這項合作將MAVIS與Evren作業系統的技術完美整合，實現跳板機的外部身份與內部系統的雙重保護。MAVIS專注於外部身份認證，確保只有經授權人員可以進入系統。Evren則負責保障系統內部的數據安全，強化其機密性、完整性和可用性，確保敏感信息不會外洩。

控制與MAVIS的互動：當外部廠商通過MAVIS連線到安裝Evren OS的跳板機時，管理員可以透過Evren後台預設與派發其所需的應用，避免惡意應用或未經授權的軟體被執行。

過濾＆瀏覽器控制與MAVIS的互動：當外部廠商通過MAVIS連線到安裝Evren OS的跳板機後，管理員可以限制其透過瀏覽器訪問的目的地，確保只有合規的URL可以被訪問，避免進入潛在的惡意網站。

與MAVIS的互動：當外部廠商通過MAVIS連線到安裝Evren OS的跳板機後，Evren的DLP會監控該使用者的輸出入行為，檢查是否包含敏感數據，並根據政策決定是否採取行動。

此合作方案適合所有需要提升內外部數位資產防護能力的企業，無論是正在轉型至雲端，或已運行混合多雲環境的企業，都能藉此協同解決方案，進一步提高安全性與效率。