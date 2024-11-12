VicOne 與三星半導體一同強化 SDV 網路安全

VicOne宣布與三星半導體（Samsung Semiconductor）達成策略合作。此次合作旨在利用VicOne的新一代入侵檢測與防護系統（IDPS）和三星半導體的Exynos Auto V920系統單晶片（SOC）共同來革新軟體定義車輛（SDV）的網路安全。目標是為車廠製造商（OEM）提供最佳的汽車網路安全保障，以及為駕駛人的安全出行奠定堅實基礎。

隨著汽車產業加速朝著自動駕駛和SDV的發展，SDV的軟體安全性變得至關重要。因為網路威脅帶來重大安全風險，而VicOne和三星半導體希望共同努力加強這些先進車輛的網路安全防禦－將VicOne汽車網路安全系統的軟體xCarbon佈署於三星Exynos Auto V920車載處理器的開發板。

此次合作重點：

：合作內容之一，VicOne的xCarbon IDPS將無縫支援三星半導體最先進的V920 SOC系列。因此，Exynos Auto V920的神經處理單元（NPU）將作為VicOne下一代IDPS的基石，實現即時威脅偵測和快速回應。

：透過VicOne在汽車網路安全方面的專業知識，雙方將開發專為SDV量身定制的威脅情報模型。這些模型未來將持續分析來自各種感測器、ECU和通訊通道的資料流，主動識別異常情況和潛在的未知威脅。因此，它們能為車輛安全營運中心（VSOC）團隊即時提供了有關網路攻擊流程和內容的寶貴見解，也為團隊爭取多一些時間找出對策、解決問題。

：這個解決方案將利用運行於Exynos Auto V920神經處理單元（NPU）的機器學習演算法，隨著威脅的演變而動態因應不斷變化的威脅。不僅即時更新，威脅特徵碼（threat signatures）亦將全面覆蓋整個SDV以確保提供強大的保護。

VicOne執行長鄭奕立（Max Cheng）表示，這次合作揭示了汽車網路安全的關鍵時刻。與三星半導體將重新定義SDV安全標準。這個解決方案不僅可以幫助車廠製造商（OEM）和供應商滿足監管要求並成功、順利地開展業務，還可以為車主提供所需的網路安全，實現暢通無阻的安全駕駛體驗。希望繼續並擴大與三星半導體的合作，造福客戶和合作夥伴，例如：計劃與合作夥伴合作演示如何保護SDV容器和虛擬機器管理程序。

於德國慕尼黑開展的「德國慕尼黑電子展（electronica）」上，在三星半導體的合作夥伴展位B6.602中VicOne與三星半導體將共同展演其xCarbon IDPS解決方案與Exynos Auto V920開發模板的組合。有興趣了解的訪客不僅可以看到整體解決方案的演示，在現場還可以與VicOne專家進一步技術討論與交流。