Gartner 2024 年新興技術成熟度曲線：開發者生產力、全方位體驗、AI 與安全

Gartner 2024年新興技術成熟度曲線收錄的25項顛覆性技術分為四大領域：自主AI、開發者生產力、全方位體驗以及以人為本的安全和隱私計畫。

Gartner傑出研究副總裁Arun Chandrasekaran表示，隨著企業的關注重點繼續從基礎模型轉向可提高投資回報率的案例，生成式人工智慧（GenAI）即將越過期望膨脹期。這一趨勢正在加速自主AI的發展。雖然目前的AI模型缺乏自主行動能力，但各AI研究實驗室正在快速推出智慧單位個體，借助智慧單位個體與環境之間的動態交互來實現目標，不過這將是一個循序漸進的過程。

Chandrasekaran表示，即便AI依然具有吸引力，資訊長（CIO）和其他IT高管也必須探究可能對開發者、企業安全、客戶和員工體驗產生變革影響的其他新興技術，並根據企業機構對於未經驗證技術的接納能力，制定利用這些技術的戰略。

在Gartner的眾多技術成熟度曲線中，新興技術成熟度曲線較為獨特，每年會從Gartner研究的2000多項技術和應用框架中精選出企業機構有必要瞭解和掌握的新興技術。這些技術和趨勢有望在未來二至十年內為企業機構帶來巨大的競爭優勢。

：AI的快速演進正在催生出自主AI系統。自主AI系統可以在幾乎沒有人為監督的情況下運行、不斷自我完善並在複雜環境中作出有效決策。這種先進的AI系統可以執行人類所能執行的一切任務，正在慢慢地從科幻走向現實。此類技術包括多智慧體系統、大行動模型、機器客戶、人形工作機器人、自主智慧體和強化學習。

：影響開發者生產力的因素不僅是代碼編寫速度，還包括開發者進行有效溝通與協作的能力以及精力充沛、全神貫注和樂在其中的感覺（即處於「心流狀態」）。

Chandrasekaran表示，技術正在推動開發者的軟體設計與交付方式發生變革，使開發者生產力達到空前的水準。技術能保證開發者快速交付更高品質的產品，還能提高開發者滿意度、增強協作效果並改進流程，從而實現收益的最大化。

此類技術包括AI增強的軟體工程、雲原生、GitOps、內部開發者門戶、提示工程和WebAssembly。

：全方位體驗是一種綜合運用客戶體驗、員工體驗、多重體驗和用戶體驗實踐來打造卓越共用體驗的策略。該策略利用技術解決關鍵的交互問題，為客戶和員工賦能，以提高其信心、滿意度、忠誠度和擁護度。此類技術包括客戶數位孿生、空間計算、超級應用和6G。

：企業機構可以使用安全和隱私技術來營造互信文化，建立各團隊共擔風險的意識，從而提升整體韌性。

Chandrasekaran表示，雖然安全實踐一直以人類能以完全安全的方式行事為前提，但必須在安全和業務交付之間進行選擇時，員工們往往會選擇後者，有時甚至會繞過過於嚴格的安全控制措施。以人為本的安全和隱私構建了一種緊密交織的安全和隱私體系，並將其融入企業機構的數位化設計中。

此類技術包括AI信任、風險和安全管理（AI TRiSM）、網路安全網格架構、數位免疫系統、虛假資訊防範、聯邦學習和同態加密。