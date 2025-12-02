Appier 助力寶島眼鏡引領 AI 數位轉型新視野

Appier協助寶島眼鏡（Formosa Optical）透過Appier數據雲與個人化雲，推動AI與數據驅動的顧客體驗創新；寶島眼鏡也憑藉其AI轉型實績一舉榮獲IDC未來企業大獎亞太區及台灣區的卓越客戶體驗獎（Special Award for Customer Experience）。

該獎項由國際研究機構IDC頒發，旨在表彰以創新策略及科技賦能實現顧客價值最大化的領導企業。本大獎至今邁入第九屆，共已吸引來自亞太區13個市場、超過4,000家企業與組織角逐，寶島眼鏡成功脫穎而出，斬獲亞太區大獎，樹立眼鏡零售業的AI數位轉型典範。

寶島眼鏡近年先後推出App、AI個人化推薦、CRM 優化、電商服務與AR試戴功能，成功累積超過400萬名會員。作為寶島眼鏡長達六年的AI數位轉型合作夥伴，Appier持續協助其深化數位創新，2024年進一步助其導入顧客數據平台（CDP），有效整合線上與線下資料，實現以顧客為中心的資料可視化，並透過AI驅動的顧客分群、行為預測，搭配個人化行銷平台，全面優化顧客互動與體驗。

此次轉型讓寶島眼鏡在延續專業驗光與門市設備等優勢的同時，能強化數位互動與服務體驗，打造橫跨全通路與多元接觸點的無縫OMO顧客旅程。寶島眼鏡表示，鑑於部分眼鏡商品涉及驗光程序或僅能於門市銷售，線上與線下渠道須同步發展、緊密整合，才能提供完整服務體驗，而Appier透過數據與AI技術，協助放大OMO效益，從配鏡體驗到視力保健，全面優化顧客照護歷程，並以即時互動與個人化體驗升級，深化年輕消費族群的品牌參與度。

IDC亞太區研究副總監（Associate Research Director, IDC Asia/Pacific）Abhishek Kumar指出，寶島眼鏡之所以脫穎而出，在於其能大規模落實以顧客為核心的創新。其運用AI與數據整合線上與線下體驗，不僅推進個人化，更重新定義實體零售在數位經濟中的競爭方式。此一專案實績清楚體現在明確的數據策略指引下，企業得以在強化顧客信任與互動的同時，帶動業務成長。

Appier表示，寶島眼鏡導入Appier的顧客數據平台，全面整合跨渠道數據，打破資料孤島，讓行銷團隊能即時掌握顧客屬性、偏好與行為趨勢，並能自主啟動個人化行銷活動，將行銷活動的作業流程從7天縮短至1天，效率提升7倍。同時可搭配Appier個人化行銷平台，根據顧客數據洞察在App、官網、Email、SMS等渠道動態推播個人化商品與高潛力品項，使每次溝通更具預測性、關聯性與一致性，有效促進回購率與平均客單價成長，進一步提升顧客終身價值。例如，針對隱形眼鏡族群自動觸發再互動旅程，於線上提醒顧客於7天內回購，成功帶動線下轉換；同時運用AI推薦模型讓顧客快速找到熱銷、可能喜歡的商品，也有效推升其電商平台EYESmart的轉換率。

展望未來，寶島眼鏡將持續深化與Appier的合作，探索更多AI在顧客體驗創新上的應用可能。隨著Appier全線產品升級為Agentic AI，具備自主決策、自適應學習與協作執行能力的AI Agents，能協助品牌更快速掌握可行動的顧客洞察、即時回應市場需求，也可望為寶島眼鏡未來的數位創新注入更多成長動能，打造智慧且高效的全通路體驗。