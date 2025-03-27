洛克威爾運用 AI 創新重塑生產模式　引領工業自主化未來

洛克威爾自動化舉辦「2025洛克威爾自動化大學」研討會，由洛克威爾自動化亞太區總裁Scott Wooldridge帶領，以「AI創新顛覆傳統製造」為題深入剖析全球產業趨勢，並匯集各領域的專家與合作夥伴，憑藉豐富的實戰經驗，共同探討AI時代下的製程優化及數位創新技術，攜手台灣產業率先布局工業自主化未來。

2025洛克威爾自動化大學齊聚智慧製造專家，三大主題全面展示多元解決方案如何助攻數位轉型：

精準製程管理提升生產效能：數位基礎是邁向智慧化與自主化的首要目標，而洛克威爾自動化於變頻器、感測器、控制元件等組件層面即內建聯網功能，借助高相容性、模組化等特性，協助企業從關鍵硬體中部署數位功能，加速轉型基礎建置。近期，洛克威爾自動化與NVIDIA展開戰略合作，以數位分身技術打造物理仿真模擬工廠，實現工廠級別的虛擬控制測試，並幫助企業於部署前進行驗證，降低產線擴張或調整時的風險。

數據驅動強化營運與資安：在數位基礎建立後，前線人員採用FactoryTalk Optix人機介面，一站式收集、整合、可視化數據，並串接第三方應用程式實現深度分析，轉化洞察為行動；Plex 製造執行系統SaaS（軟體即服務）則提供雲端原生的機台管理與製程追蹤，產線可更緊密地連結設備與供應鏈。當OT與IT連結程度提升，不能忽視建立安全的數位防線，洛克威爾自動化強調以OT資安解決方案強化架構，同時建立OT／IT端人員的資安意識，強化企業風險管理能力。

AI創新推動高質量智造：AI與邊緣運算協助產線進行維護，提供潛在故障風險及維修週期洞察，大幅降低潛在停機時間。同時，將AI導入至實際製程中，FactoryTalk Analytics VisionAI以視覺AI進行品質管理，提升機器視覺於品質判別的準確率及效率。

洛克威爾自動化亞太區總裁Scott Wooldridge表示，AI創新顛覆了傳統製造業的成長模式，當AI技術整合至現有工作流程中，深度應用於控制層並建立自主學習的環境，工業自動化將邁向自主化的未來。同時，機器人與軟體定義自動化將為製造產業提升創造力、生產力和價值，開啟全新的想像。

洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示，台灣產業普遍面臨人才不足、淨零轉型與全球供應鏈重組等問題，傳統製造業升級設備的需求殷切，以加速推進轉型進程，期望藉由洛克威爾自動化大學與在地企業深入交流，實現數位賦能和提升競爭力。

洛克威爾自動化長期推動產業升級，透過全球OEM技術顧問（GOTC）和PartnerNetwork服務，見證許多台灣企業邁向新工業模式，包含：