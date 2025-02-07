Axis 發佈 2025 年 6 大安防科技革新趨勢

隨著全球安全挑戰以前所未有的速度演變，安迅士網絡通訊（Axis Communications）發佈2025年將徹底改變安全與效率的六大關鍵科技趨勢，分析顯示創新與適應性在滿足全球企業與社群複雜需求中的重要性日益增加。

1. 混合式解決方案：選擇自由的基礎：企業更普遍採用整合邊際、雲端和本地端技術的混合式架構。此靈活性使企業能夠根據特定的法規、數據控制以及能源效率需求，量身打造合適的安防解決方案。

2. AI進化與效率提升：從深度學習到生成式AI，各種AI技術的應用將改變安防領域的營運效率。AI的不斷進化提供改善分析與決策過程的機會，並進一步強化混合式架構成為安防產業的標準。

3. 超越安全與安防：由AI驅動的進階分析功能將實現更快速、更高效的事件回應。來自多種感測器＂影像、音訊、環境＂的數據將被應用於超越傳統安防的領域，落實更高的營運效率與商業智慧。

4. 影像品質的「重生」：隨著分析與AI技術的進步，更高解析度的影像無論在任何使用情境中都將達到更理想的結果。物件辦識將更加準確，並生成更多詳細的數據（和元數據）。對於更高影像品質的需求再次成為焦點，並帶來提升效率與效能的新機會。

5. 軟體支援提供產品的長期價值：隨著硬體品質的不斷提升，持續的軟體支援將變得至關重要。攝影機的功能與網路安全性將依靠穩健的軟體維護，確保產品的壽命與可靠性。

6. 技術自主權為企業創造優勢：擁有更多核心技術自主權的技術供應商，能夠更全面地滿足客戶需求。此項掌控能力使供應商能夠設計出量身定制的功能，並有助於降低與全球供應鏈中斷相關的風險。

隨著安防產業的變革加速，這些趨勢為增強能力、提高靈活性以及為客戶創造更大價值提供了重大機會。

Axis Communications北亞區總監張佩瑀表示，安防產業正處於關鍵時刻，對於2025年趨勢的發展分析，顯示出創新對於打造更安全、更智慧世界的重要性。