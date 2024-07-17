微軟揭露最新工作趨勢與 AI 新世代企業競爭力關鍵

微軟和LinkedIn共同發布的《2024年工作趨勢指數》報告中指出，過去半年中生成式AI在工作中的使用量成長近兩倍，AI不僅重新定義日常工作型態，善用AI更成為企業應對新局的致勝關鍵，重塑各產業領域、加速推動轉型。

生成式AI在工作中使用量的顯著成長，顯示AI技術在職場的重要性日益提升。根據調查，相比全球75%比例，台灣有高達84%的知識型工作者積極使用生成式AI輔助日常工作，運用自身AI工具工作（BYOAI）的AI使用者將近八成，亦高於全球工作者比例；運用自身AI工具工作（BYOAI）的AI使用者也橫跨各年齡層，從Z世代至嬰兒潮世代比例皆超過七成。員工渴望在工作中使用 AI，顯示AI在應對重覆且繁重的日常工作時是成為提高生產力的關鍵。

除了員工在工作中使用AI的比例提升，企業領導人亦十分重視AI相關的工作技能與企業發展。台灣有超過八成的領導人表示不會聘用沒有AI技能的人，遠高於全球的66%。然而，儘管台灣有78%的企業領導人認為導入AI對於保持競爭力至關重要，其中卻有73%對於公司缺乏導入AI的規劃感到擔憂。如何善用AI、使科技成為推動企業發展與優化的力量，是企業與工作者現今共同的挑戰。需要藉由擬訂新的策略，重新建構業務流程及應對AI新局勢。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理李倩分享，企業在AI領導力有五大成功關鍵，首先是業務策略的評估，在業務目標、應用案例與AI價值評估幾個項目中，是否明確定義並確認其對企業的優先順序。其次是技術平台相關策略，企業在應用程式和資料平台等環節是否為AI做好準備。第三是AI導入策略與客戶體驗，是否有系統地、以客戶為中心地建立企業內AI。接著是組織、人才與文化，企業內部是否擁有清晰的營運模式與領導支援，以及能自上而下和自下而上進行AI轉型的彈性。最後則是AI治理，企業必須審視是否完善建立與管理資料隱私、安全和負責任地使用AI的流程、控制和問責制度與架構。

AI的應用協作已從個人擴展至團隊，並躍升為每日不可或缺的AI夥伴，而台灣位於全球新AI經濟生態圈要角，從製造、電信、零售，乃至教育、法律、金融、醫療等各領域企業皆積極擁抱 AI，藉由智慧生產力工具實踐轉型革命。

台北富邦銀行（北富銀）奠基於使用微軟Microsoft 365雲端方案的經驗，於去（2023）年底導入Copilot for Microsoft 365。目前已使用在70項工作場景中，並有110個測試案例。透過Copilot在日常工作中提升作業效率、同時藉由AI生產力工具，在內容生成、知識檢索、文字總結與翻譯、對話等方面皆有明顯效益。台北富邦銀行資訊長張志清表示，北富銀從業務場景、平台架構、人才培訓、治理規範四個面向來規劃生成式AI的發展策略，Copilot不僅能優化工作效能、強化數位賦能，更可以預見將成為企業數位變革的關鍵 DNA，也是北富銀數位轉型的重要助力，重新打造全新工作型態。

從Copilot到提供企業自行彈性開發的模型與工具，微軟提供完整平台和工具，全方位賦能企業推動工作流程革新，微軟提供基礎模型、AI工具、AI基礎架構等，提供企業自行開發的彈性，並能與中後段的導入與使用階段進行整合，幫助在AI時代中創造優勢，讓AI成為工作的絕佳輔助，提升工作者的創造力與生產力，共同與各領域企業、員工迎戰AI賽局。