思科 Meraki 智慧平台助攻安麗台灣加速網路現代

思科宣布安麗台灣採用思科Meraki解決方案作為核心網路基礎架構。此項變革是其重建網路和加速數位轉型發展的一部分，以便能更好支援持續成長的業務需求。安麗台灣在台耕耘四十多年，服務涵蓋業務辦理、維修服務、互動式體驗、線上學習等，來滿足使用者多元化的需求。

隨著安麗台灣業務成長，使用者與日俱增，公司IT營運管理面臨效率和成本壓力，尤其是舊有的網路架構難以負荷。安麗台灣選擇以思科Meraki 解決方案作為嶄新網路設計的核心，以實現成本、效能、速度、部署、管理及安全方面的關鍵目標。在試用期間，思科Meraki協助解決高達90%的網路問題。

思科Meraki解決方案大大地幫助安麗台灣面對的挑戰。在智慧雲端網路架構下，透過思科Meraki MR系列的Wi-Fi 6無線存取點（AP）、MX系列的SD-WAN路由器以及MS系列的交換器，安麗台灣五個營運據點的資料中心、體驗中心、辦公室皆能享有優質體驗。例如，透過單一的線上管理平台，安麗台灣的IT人員能迅速了解用戶端裝置的數量、頻寬使用量、使用的應用程式，設備的健康狀態等，隨時隨地進行遠端維護與調整網路設備，

此外，思科Meraki內建AI技術故障排除，能自動協助客戶判斷網路問題，幫助管理人員快速且準確的確認及排除各種事件，大幅降低整體工作負擔。

安麗台灣數位科技處處長郭宏模表示，安麗台灣注重客戶的需求並與時俱進，因此選擇擁有頂尖網通技術的思科合作，引入符合當前市場趨勢的先進產品。透過使用思科Meraki系列，能有效降低公司的營運成本，並滿足安麗持續拓展新零售商業模式的網路擴充需求。

思科Meraki的高安全性架構也完全符合HIPAA／PCI資料傳輸規範，並支援雙重認證登入，協助安麗台灣降低資安風險。此外，思科Meraki SD-WAN路由器，可靈活轉換資料傳輸線路，既能平衡負載維持穩定服務，還大大降低線路費用支出。無論顧客身處在何處，皆能擁有不延遲、不斷線的絕佳網路體驗。

思科台灣總經理林岳田表示，商業環境瞬息萬變，而思科的全方位解決方案能幫助企業的業務發展奠定更紮實的基礎。此次合作不僅助力安麗台灣提升營運效率和顧客滿意度，也突顯了思科在推動零售產業數位化提供關鍵助力。