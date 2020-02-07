Gartner：武漢疫情的不確定性將使工廠勞動力下降至少20%

隨著新型冠狀病毒感染的肺炎疫情蔓延，全球各地公司開始限制相關人員前往中國。疫情的不確定性將使工廠勞動力短缺，下降至少20%，導致產量和產能下滑，這樣的情況將延續到感染病例人數停止增加並出現可用的治療方法為止。

Gartner大中華地區資深合夥人龔培元（Michael Kung）、Gartner資深研究總監Koray Kose、Gartner資深作者John Johnson、Gartner資深研究總監Sarah Watt針對近期爆發新型冠狀病毒的疫情，分享其對全球供應鏈的影響，與供應鏈應如何應對之見解。

全球供應鏈將受到巨大衝擊。爆發疫情的武漢市為重要運輸和製造業中心，在中國經濟十強城市中位列第九。一週或更長時間的封鎖可能會為物流等諸多行業帶來嚴重的影響。此段時間與2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時相比，中國已變得更加發達，不但與全球經濟結合緊密，國內的交通網路也得到極大改善；而這些都使病毒傳播速度更快，超出區域性感染範圍。外出限制、勞動力和材料短缺，以及嚴格控制交通樞紐和關閉邊界所帶來的物流問題，都將為全球供應鏈帶來諸多影響，包括： 。

全球供應鏈需訂定短、中、長期的風險管理方案

企業通常藉由風險和持續經營管理方案來應對未知因素。供應鏈需要一個衡量關鍵風險指標的框架，並針對可控和可預見的不確定因素（例如合規性、勞動力、材料、生產能力和財務問題）制定相關方案。Gartner認為參與直接材料採購和供應鏈服務的供應鏈領導者應採取以下行動，監控疫情對其價值鏈的影響並做好準備。

為受疫情影響的供應鏈制定高風險供應鏈中斷監測和應對計畫，並將制定該計畫與資訊透明化放在第一位，以盡速掌握情況。

將高風險權重分配給來自醫療體系欠發達、應對不足的新興國家和發展中國家的供應商和子供應商。評估消費者支出可能受到的影響，並至少在可及的範圍內，以及受影響的物流路線外建立下個季度的庫存。

審查合約內容，瞭解無法交付物資造成的財務影響，同時評估不可抗力條款和除外責任條款。與人資部門合作，為受影響地區的員工提供額外指導並重新評估出差政策和指導建議。

著重於平衡供需關係，在必要時增加緩衝庫存並將此作為持續經營策略的一部分，尤其在無法預測材料和物流的波動性時。

評估各種機會，開發多家供應商以確保原料的安全和製造能力。從尋找、考察再到合作，複雜的材料供應工作必然需要相應的時間和資源，因此必須同步啟動以減輕整體影響。

與內部利益關係人及策略性與關鍵供應商合作，建立統一的風險管理方法監控潛在的材料和製造力短缺並做好準備。還需對消費者信心進行評估，以瞭解需求波動的情況。