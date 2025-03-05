友嘉攜手新漢打造綠色工具機 AIoT 智能解決方案

友嘉集團（FFG）攜手NEXCOM新漢集團於2025南港工具機展舉行聯合記者會，發表「綠色工具機AIoT智能解決方案」，現場展演製造業現場已在運行的智慧工廠數位孿生系統。

友嘉集團深耕產業近半世紀，專注於工具機、產業設備與綠能項目的開發，透過NEXCOM新漢集團在邊緣運算場景應用的深厚經驗，以及友嘉集團在終端市場的廣泛佈局與應用落地經驗，未來雙方將持續為產業打造各種應用市場量身設計的AIoT智能解決方案。

數位孿生的概念雖已發展多年，近期隨著AI技術的突破再度成為焦點。簡單來說，數位孿生就是在數位世界中建立虛擬工廠，透過數據模擬真實環境，以預測並優化生產流程。以新漢為客戶打造的智慧工廠數位孿生系統為例，透過產線上的感測器收集數據，並結合AI演算法，系統可即時模擬機台運行、預測工時、計算接單成本，並進一步執行預測性調整，減少機台能耗，實現ESG綠色減碳目標。

友嘉集團黃威翌董事長談到，面對全球製造業淨零碳排的挑戰，友嘉與新漢結合雙方在工具機、工業自動化與AIoT領域的技術優勢，透過數位孿生、邊緣運算、AI預測性維護等關鍵技術，打造高效節能的智慧工廠解決方案。透過與新漢的合作，未來會協助工具機業者導入AI應用，像是透過AI學習刀具磨損與切削參數，即時優化加工精度，提升生產品質與效率等。此次發表的綠色工具機AIoT智能解決方案將賦能工具機設備更智慧、更節能，進一步加速製造業數位轉型。

AI熱度持續，從生成式AI最初僅為內容創作者提供助益，發展至今已廣泛應用於各行各業，只要能找到切題的改善與創作應用，AI便能幫助工作者達到最高效益的產出，而當應用拉到金屬加工產業時，AI又能如何發揮？新漢集團旗下擁有完整工業4.0自動化團隊、專攻物聯網解決方案的子公司新漢智能，與工具機龍頭友嘉有多次合作，本次於工具機展上共同發表最新工廠管理「綠色工具機AIoT智能解決方案」，當中包括即時戰情室、以及首次發表的智慧工廠AI智能代理，透過整合數據以及AI輔助，回答四大面向問題，包含：營運效益分析、工廠效率分析、設備用電量，與選型輔助，針對不同使用者可即時產出關鍵數據或查找機型、報表等資訊，例如企業主可快速拿到營運數字、工廠廠長可一眼找出產線上哪邊出錯、能源使用是否有效率、業務則可省去翻找厚重產品型錄的時間直接為客戶挑出最適的機型，各項可視化數據皆為縮短查找時間成本，為企業大幅提升營運效率。

新漢集團董事長林茂昌表示，在全球產業邁向智慧化與淨零碳排的趨勢下，AI與數據已成為製造業轉型的關鍵驅動力，新漢很榮幸能與友嘉攜手，透過AIoT與數位孿生技術，打造更智能、高效、節能的解決方案，協助企業迎戰未來。期待透過這次合作，讓工具機產業真正實現智慧化應用，推動製造業全面升級。