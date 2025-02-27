PLAUD.AI 發表 AI 智慧錄音裝置　引領高效生產力未來

PLAUD.AI在台推出全球最小的穿戴式AI智慧錄音膠囊PLAUD NotePin，一款先進的 AI 錄音裝置，長按即可開啟錄音，透過PLAUD App或Web，就可轉寫及總結摘要，協助使用者節省處理日常瑣事的時間，將精力聚焦在更具創意及產能的任務上。PLAUD NotePin不僅重新定義語音記錄，同時徹底改變專業人士在工作、學習和日常生活中的訊息管理方式。

PLAUD NotePin外觀造型輕巧，重量僅23.2克，內建64GB記憶體及雲端無限儲存，提供手環、背夾、磁吸及頸掛四種佩戴模式；配備雙MEMS 麥克風及AI降噪功能，能夠進行高品質錄音、轉寫並總結資訊。透過先進的AI技術，該裝置可隨時間學習並理解使用者的需求，在重要會議或事件前後執行例行任務。讓專業人士能專注於創意與高價值工作，並在自身專業領域中獲得競爭優勢。

PLAUD.AI全球副營運暨財務長喬治·茲維亞金（George Zviagin）表示，PLAUD NotePin不僅僅是一款AI裝置，更是你隨身待命的AI秘書，它可以處理日常瑣事，讓使用者能專注於真正為工作與生活創造價值的事物。這款造型精巧、功能強大的AI錄音裝置，能協助使用者優化日常工作流程，並提升工作生產力。

PLAUD NotePin的AI能力是建立在目前市面上2款AI模型「GPT-4o」和「Claude 3.5 Sonnet」的基礎上，並隨AI的發展不斷更新App軟體，讓使用者可以隨時錄音、轉寫及總結重點，其特色及為使用者帶來的價值如下：

隨心佩戴AI，記錄無界限：PLAUD NotePin可作為項鍊、手環、背夾或磁吸佩戴，享受隨時隨地錄音的自由，輕巧便攜的穿戴式設計為使用者帶來極致舒適與便利。只要輕按即可錄製，輕鬆捕捉重要對話，讓資訊收集更高效。

掌控您的會議：結合PLAUD App、網頁版和即將推出的電腦桌面App強大的AI功能，能夠優化使用者的工作流程；透過聰明及精確的講者標籤（Speaker Label），可精準標記「誰說了什麼」，並使用業界專家共同開發的30種以上的專業總結模板，輕鬆整理會議摘要，讓資訊管理更加高效。

不錯過任何關鍵資訊：PLAUD NotePin具備卓越的電池續航力，提供長達40天的待機時間及20小時的連續錄音，協助使用者隨時做好準備；高解析度錄音技術確保每個細節清晰可聞，讓重要時刻完美重現。

安全無憂，隨時連接：採用加密技術，確保使用者的數據安全無虞，並在每個作業環節將隱私權保護列為第一優先。內建「尋找我的裝置」 功能，讓您時刻掌握PLAUD NotePin位置。此外，使用者可在多個平台無縫存取錄音，確保重要資訊隨手可得。

PLAUD NotePin是專為各行各業專業人士的記錄需求設計，無論是業務人員、教育工作者、醫療專業人士、工程師、數位遊牧族，還是創意工作者，都能透過這款創新裝置高效作業。

PLAUD NotePin支援高解析度錄音，並具備先進AI技術，能與您的對話互動，轉寫內容並整理為可自訂的總結模板。此外，多功能且便攜的設計，無論任何服裝或風格，都能輕鬆佩戴。PLAUD NotePin還能無縫整合PLAUD App和Web，透過AI處理日常任務，讓使用者能專注於高價值工作，提高生產力與效率。