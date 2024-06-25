AI、無線通訊與汽車創新成產業焦點

是德科技（Keysight）召開年度盛事「是德科技電子量測論壇」，除了邀請20位國内外頂尖專家深度解析AI、5G/6G及汽車創新領域的前沿技術、應用趨勢以及未來機會與挑戰外，亦攜手產業夥伴展示超過20款解決方案，協助企業在AI浪潮的推動下搶先掌握關鍵技術及市場動態，全方位實現創新布局。

台灣是德科技行銷處副總經理羅大鈞表示，AI無疑是近期最熱門的科技趨勢，由它所帶動的應用已遍及至各產業，從而掀起新一波的數位轉型及產業變革。AI、無線通訊及汽車創新於產業中相輔相成，在創造無限機遇的同時，亦帶來了前所未有的挑戰。為協助企業快速部署此三大前瞻領域，是德科技開發了結合硬體、軟體和服務的解決方案，協助企業將高品質、高效能的產品快速推向市場。

近期AI應用從晶片硬體發展至雲端服務。根據市調機構MarketsandMarkets的調研數據顯示，全球人工智慧市場規模預計將於2027年達到4,070億美元，成為各項先進技術的關鍵驅動力。而資料中心也正將人工智慧（AI）和機器學習（ML）技術整合到其基礎架構中，以維持其競爭優勢。

為加速AI/ML網路基礎架構的設計和部署，是德科技推出更具擴展性、更整合的AI資料中心測試平台，協助AI/ML網路驗證和最佳化，並推動AI技術發展。該平台提供網路架構設計的基準測試、數據驗證、運算和網路通訊協定，且能精確模擬AI工作負載，簡化基準測試流程。該平台還支援多個AI測試引擎選擇，協助客戶以較低的成本實現大規模驗證和網路結構設計實驗。

此外，是德科技也利用無程式碼的數位孿生模型、AI和分析技術推出AI自動化軟體測試，可自動生成和執行測試過程。該軟體除了能提高開發人員的生產力外，其直觀且非侵入性的特色更可提供完整且精確的測試覆蓋範圍，涵蓋金融業、電子病歷及航空航太玻璃駕駛艙等多種市場，協助客戶加速推動創新產品進入市場。

AI技術可在無線網路測試中發揮關鍵作用，提高速度和準確性，並為未來的網路技術帶來多重創新。是德科技Nemo Outdoor 5G NR路測解決方案便基於AI技術推出嶄新功能：戶外應用程式測試自動化（ATA），運用演算法識別螢幕元素，以測量視頻品質，並加快測試速度，同時保有更高的準確性。除此之外，是德科技亦推出不同的測試方案，滿足未來5G/Wi-Fi 7高速、可靠且低延遲的需求，並加速6G技術的開發與評估，協助客戶搶先部署次世代數位通訊科技。

車聯網的蓬勃發展同時帶來了車輛的網路安全隱憂，電動車的安全測試也成為了新一代汽車革命的重中之重。是德科技結合AI/ML、數位孿生等創新技術，透過模擬情境評估從硬體至軟體的各項元件與系統，確保汽車在進入組裝生產線前均符合安全和品質標準。在推動電動車安全和性能發展的同時，AI/ML技術也為未來的智慧汽車帶來更多創新，助力電動車產業健全發展。

AI/ML正在重新定義現有先進技術的發展方向。是德科技除了以多元的解決方案助力AI、5G/6G及汽車創新三大前瞻領域的發展外，更將AI引入解決方案的不同階段，運用設計、模擬與測試解決方案加速產品的設計和開發，為客戶創造更高的產品生命週期價值。為讓客戶實際體驗最新技術應用，是德科技於其一年一度的電子量測論壇攜手工程師、產業領袖和創新者，探討AI/ML等關鍵技術發展，以共同實現未來願景。