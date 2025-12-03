AI 時代企業品牌保衛戰！

生成式AI與深偽技術正全面重塑資訊環境，真假難辨的風險使品牌信任成為企業最脆弱的資產之一。根據2025年《Consumer Pulse Report》，高達74%的消費者更信任與品牌名稱一致、正式註冊的網域名稱。然而，在多數企業積極推動數位轉型之際，最基礎的「數位身分識別」往往反而成為最容易被忽略的一環。

台灣網路資訊中心（TWNIC）執行長余若凡指出，當AI讓假內容、假網站與高度仿冒的詐騙入口快速擴散時，企業若無法讓消費者在第一眼辨識何者為官方來源，品牌安全就已出現嚴重漏洞。她表示，在地域名後綴（.tw／.台灣）不僅是一組網址，更是企業在AI時代中守住數位真實性的第一道防線。

身為台灣房仲產業的領導者，永慶房屋集團在推動數位轉型的過程中始終以「值得信賴」為核心。永慶房產集團資訊部協理呂學堯指出，房仲服務高度依賴真實資訊與人際信賴，一旦消費者誤入假網站、假房源或不明來源的入口，除可能造成財務風險，也會直接損害品牌形象。對永慶而言，官方網站是線上線下整合的重要起點，也是「數位世界的門牌」，必須在第一眼就能清楚辨認，讓消費者安心踏入。近年詐騙手法快速進化，假網站、假經紀人帳號與偽冒入口層出不窮，永慶因而持續推動「入口一致性」策略，從網站、App、LINE官方帳號到AI助手都必須維持一致的視覺、語言與網域，避免因入口混淆造成錯誤導流。

呂學堯提到，域名是所有入口治理的基礎工程，而使用在地域名能讓消費者在搜尋時更快速辨識官方來源。他認為，對微型或中小企業來說，使用在地域名可能是一種品牌加分，但對於擁有高知名度的百大企業而言，它應該是標準配備。大型企業被仿冒的風險更高，越需要主動確保消費者能找到真正的官方入口，而非依賴消費者自行判斷真假。永慶的做法也顯示，維護正確域名、建立清楚入口、避免仿冒，已不只是品牌自身的保護行為，更是「企業社會責任」的一部分。當大型企業率先展現清晰的數位身分治理，才能提升整體產業與社會的信任環境。

建立抵禦AI假訊息的「數位真實性基礎設施」，是台灣下一個關鍵挑戰。余若凡指出，在地域名後綴（.tw／.台灣）的核心價值不僅是地緣識別，更在於具備「在地治理」優勢。相較於跨境註冊商處理冗長、風險較高，.tw受本地法規管轄，具備可追溯、可快速處置的特性；數據顯示，其違法與詐騙案件比率僅0.07%，是企業構建可信環境的最佳選擇。余若凡強調，域名治理已是企業資安戰略的一環。 面對Deepfake與AI偽冒威脅，TWNIC推動雙重防護機制：

「綠色域名認證」：如同數位身分證，透過身份核實清楚標示域名擁有者身分，讓消費者一眼辨識真正入口。

「Registry Lock域名安全鎖」：將高價值域名鎖入保險箱，透過多重驗證防止未經授權的篡改或轉移。

透過企業端的入口一致性與TWNIC的驗證機制，產官攜手打造「可信來源鏈」，從源頭阻斷釣魚攻擊。

余若凡強調，唯有企業端的入口一致性、在地域名的基礎治理、TWNIC的驗證機制三者共同運作，才能形成完整的「可信來源鏈」，有效降低假網站與釣魚攻擊的風險。信任不再是口號，而是資安的底層基礎。她呼籲，大型企業應落實最基本的入口安全，以可驗證的數位身分在國際市場站穩腳步。TWNIC將持續協助產業強化數位門牌，讓每一次點擊，都成為消費者與品牌之間最安心的承諾：Trust in Every Click！點點都信任。