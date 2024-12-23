D-Link 網路安全小撇步　個資守護大升級

近期全球資安風險層級逐漸拉高，影響範圍日廣。根據日前美國新聞媒體巨擘CNN、華爾街日報報導，美國政府正在調查某中國網通品牌的家用路由器產品可能涉及國安風險。D-Link友訊科技建議消費者，可透過選購MIT（台灣製造）產品、加強無線網路安全、變更原廠預設、設定網路隔離、定期更新韌體、定期監以及提升安全意識等七大面向著手，守護居家連網安全。

從今（2024）年九月黎巴嫩通訊端末設備遭駭客入侵利用，進而成為針對當地組織的攻擊事件，到美國政府近期積極調查網通設備的資安風險，在在證實「資安即國安」並非一句口號，其重要性不容小覷，需要政府、企業與民眾共同重視。

針對消費者最關心的居家連網安全議題，D-Link友訊科技建議從七大面向採取具體防護措施。首先，建議選購由台灣供應鏈設計生產的產品，降低供應鏈被植入惡意元件的風險。此外，產品是否通過IEC 62443-4-1產品安全開發制度等認證，以及品牌是否持續提供安全更新服務，都是選購前應審慎考慮的重點。

其次，網通設備若採用目前最高等級的WPA3加密標準，則可在每次連線均使用獨特的加密機制；再搭配設定至少8位數以上、混合使用大小寫字母、數字和符號的高強度密碼，則可強化無線網路安全。在設定上，經由變更路由器的預設管理密碼，改為設定較複雜的密碼，以及修改預設SSID名稱或考慮隱藏SSID，避免洩露設備型號資訊，加上關閉不需要的遠端管理功能、停用WPS（Wi-Fi Protected Setup）功能等變更原廠預設作為，也能讓連網防護更密實。

為確保居家網路安全，D-Link友訊科技建議採取多層次的防護措施。首先，家中的物聯網設備應配置於獨立網段，同時設置專用的訪客網路，有效隔離外部設備與主要網路。對進階的專業使用者來說，若路由器支援VLAN功能，更可進一步實現網路區隔，提升整體安全性。此外，定期或自動化更新設備韌體不僅能修補已知的安全漏洞，更是防範新興威脅的關鍵。搭配定期檢視家中網路流量模式及連網設備清單，及時發現可疑活動，將可大幅提升居家網路的安全防護等級。同時，提升家人連網安全意識，包括確保家人了解基本網路安全規範，不隨意點擊陌生連結或下載未知檔案等用網好習慣。這些防護措施雖看似基礎，卻是建構安全居家網路環境不可或缺的基石。

D-Link友訊科技秉持MIT精神，積極布局並整合台灣網通供應鏈，逐步提升產品在地採購比例，期以台灣的精密技術與高品質生產標準為基礎，打造世界級的網通設備。不論是以打造智慧家庭為目標的AQUILA PRO AI系列，或是針對高速連網需求的G530 5G NR AX3000路由器，都充分展現MIT的設計與製造實力。AQUILA PRO AI系列以AI智能網路管理功能，實現全屋Wi-Fi覆蓋與性能優化；而G530更以最新5G NR技術結合Wi-Fi 6標準，實現高達5Gbps的下載速率，滿足居家和企業多樣化需求。透過MIT品質保證，D-Link友訊科技將安全、智慧與便利的連網體驗，帶給全球使用者。

針對近期國際市場對於智慧家庭設備的資安疑慮頻頻浮現，D-Link友訊科技的AQUILA PRO AI系列和G530，在設計之初便將資安作為核心考量，除了出廠預設內建各種安全防護功能之外，產品均獲得國際標準IEC 62443-4-1產品安全開發制度認證肯定，並內建目前最新的WPA3加密技術，全面保障用戶隱私與資訊安全。

此外，AQUILA PRO AI系列更率先通過歐盟ETSI EN 303 645消費性物聯網資安標準認證，為智慧家庭設備設立了資安新標準；而G530路由器則針對5G網路環境加強傳輸安全，內建VPN功能，確保用戶即便在公共Wi-Fi環境中使用設備，也能享受高度加密的安全連線。D-Link友訊科技以領先技術守護每一位用戶的數位生活，實現對資訊安全的品牌承諾。