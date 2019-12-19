NetApp 新技術研發中心成立，並擴大台北辨公室

NetApp在12月18日舉行台北全新技術研發中心成立，並擴大辨公室使用空間。未來，全新技術研發中心將與國際資源接軌，除了即時反應產業動能成長需求，也是NetApp 台灣持續支持在地創新人才的培育和發展，深耕台灣的承諾。

由NetApp全球副總裁，大中華區、韓國暨東南亞地區總裁張思華、核心儲存技術工程開發團隊全球副總裁Eric Stoltman及台灣區總經理林松源共同舉行台灣新辦公室暨技術研發中心開幕典禮暨剪綵儀式。

NetApp全球副總裁，大中華區、韓國暨東南亞地區總裁張思華表示，當全球企業正如火如荼展開數位化轉型以提升競爭優勢，台灣新辦公室與技術中心的擴編與開幕，正是實踐NetApp Data Fabric創新技術的領導願景。將以技術力、創新力、靈活力為發展服務的關鍵與核心，協助企業建構任意雲端、單一體驗的多雲資料環境。

台灣在IT和消費性電子產業擁有強大的生態系統和價值鏈，特別是在電子、電氣工程和系統集成方面，擁有更為先進的環境與人才。NetApp台灣區總經理林松源指出，NetApp與業界電子專業製造商，如鴻海、捷普科技與廣達電腦等維持著良好的委託專業設計與製造的合作關係，但與台灣合作夥伴關係最為長久，更有深遠的合作默契，在幾項重要產品的研發路程上，都能看到台灣合作團隊的努力成果。

林松源進一步說明，NetApp與鴻海及廣達兩家廠商在ODM或聯合設計製造（Joint Design ＆ Manufacture，JDM）上更是超過50%的比重，此次技術研發中心人員擴編，是NetApp長遠借力台灣優秀人才、深耕台灣市場的重要指標。

NetApp核心儲存技術工程開發團隊全球副總裁Eric Stoltman更近一步表示，為了更有效利用台灣ODM的研發資源，NetApp外包設計實作和特定產品驗證工作給本地廠商，在此計畫中，NetApp台灣研發中心的設立是為了支援NetApp和協力廠商在產品設計管理上合作、檢測及研究在設計階段的一些設計活動和測試階段的工作。同時，NetApp台灣研發中心也和學校及研究機構在NetApp的產品未來藍圖上的討論及新技術的開發進行相關概念性驗證（Proof-of-Concept）活動及驗證測試活動等的合作。

NetApp的願景是提供從各個層面簡化IT資料服務，以加速客戶關鍵業務應用的管理，透過迅速部署新技術重塑客戶體驗，從採購、產品運維、技術服務、優化營運等，都能得到NetApp面面俱到的核心服務。

甫於美國結束的NetApp INSIGHT 2019大會中特別宣布推出NetApp Keystone方案，該計畫讓客戶可自由選擇要以內部部署或異地部署的方式，來建構或購買自己的雲端基礎架構，提供了更為簡便、敏捷、又符合經濟效益的混合雲資料儲存服務。

相較於其他儲存廠商，NetApp 在台灣北中南設立了四大備品倉，可以在4小時內將備品送至全台各地客戶手上，整體客戶服務層級更為提高；也才能協助客戶釋放管理維運的氣力，運籌新的商機。

林松源最後也分享，回顧2019年，NetApp台灣不論在高科技製造、金融、教育、政府、電信等產業客戶都有亮眼的成績展現，客戶相信混合雲、全快閃產品和HCI解決方案，可協助簡化橫跨雲端與內部部署環境中應用程式與資料的管理，使資料發揮完整價值。展望2020年，將持續攜手台灣產業夥伴，招募頂尖人才朝向研發高值化轉型，透過落實創新合作計畫為台灣前瞻科技產業繼續努力。