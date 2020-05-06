IBM 與 Red Hat 合推新的邊緣運算解決方案

IBM在其Think Digital大會上宣布合作夥伴生態系統的新服務與解決方案，協助企業和電信公司在5G時代加速邁向邊緣運算。新服務與解決方案整合IBM多雲環境及Red Hat的開源技術。

對於全球企業來說，無線5G電信網路的推出可以使行動資料獲得極高速、低延遲和最小傳輸延遲，這些全都是為加速邊緣運算的應用而設。透過新的邊緣服務、IBM商業合作夥伴以及IBM多雲解決方案，企業將能夠利用5G的潛能來發展關鍵用途例如緊急回應、機器人手術或者是聯網車輛安全功能等，屆時無需再把工作負載發送到中心雲端，避免現在以毫秒計的延遲。

IBM的新解決方案運行於Red Hat OpenShift，企業級Kubernetes平臺可在任何地方執行，從資料中心到多個公有雲，再到邊緣端。企業可以透過這些解決方案，克服管理不同廠商的大量設備工作負載的複雜難題，同時為電信公司提供所需要的靈活性，快速地為其客戶交付支援邊緣的服務。現在，各個行業都能夠充分發揮邊緣運算的優勢，包括在邊緣端執行人工智慧和分析，盡可能在工作負載產生的地方獲得洞察。新的解決方案包括：

IBM邊緣應用管理方案（IBM Edge Application Manager）：自主管理解決方案用於支援人工智慧、分析和物聯網企業工作負載的部署和遠端系統管理，進行大規模的即時分析，獲得深度分析結果。利用該解決方案，管理者可同時管理多達1萬個邊緣節點。這是第一個由突破性的開源專案Open Horizon所支援的解決方案，只需一個人便能安全地管理龐大的邊緣裝置網路。

IBM電信網路雲管理方案（IBM Telco Network Cloud Manager）：由IBM提供、Red Hat技術支援的新解決方案，提供智慧自動化功能，可以在幾分鐘內編排虛擬和容器網路功能。隨著5G應用的擴展，服務提供者必須具備同時在Red Hat OpenShift和Red Hat OpenStack平臺之上管理負載的能力，而電信公司正設法打造更加敏捷和高效的現代化網路，以提供新的服務，因此，這一能力對他們尤為關鍵。

啟用邊緣運算的應用和服務組合，包括IBM Visual Insights、IBM Maximo Production Optimization、IBM Connected Manufacturing、IBM Asset Optimization、IBM Maximo Worker Insights和IBM Visual Inspector。利用這些應用和服務，客戶能夠靈活地規模化地部署人工智慧和認知應用及服務。

新成立專注於邊緣運算和電信網路雲業務的IBM Services團隊，利用IBM深厚的技術和產業專業，提供各產業客戶5G和邊緣相關的解決方案。

此外，IBM發布IBM邊緣生態系統（IBM Edge Ecosystem）。透過該生態系統，越來越多的ISV、GSI等將基於IBM的技術提供各種解決方案，協助企業抓住邊緣運算的機會。IBM打造的IBM電信網路雲生態系統（IBM Telco Network Cloud Ecosystem），聚集電信產業合作夥伴，這些合作夥伴豐富的網路功能可以讓供應商部署其網路雲平臺。

IBM混合雲部門總經理Denis Kennelly表示，當今環境充滿不確定性，企業都希望能透過從資料中心到邊緣端創造更有創新性、回應更快、適應性更強、持續可用的用戶體驗來彰顯自己的獨特價值。IBM混合多雲解決方案能充分釋放邊緣運算和5G的潛能，這些解決方案將Red Hat OpenShift和IBM的領域專業結合起來，以其他公司所無法企及的方式滿足企業的需求。