內秋應智能科技應用 TAIDE 模型　建立安全 GenAI 應用

精誠集團旗下子公司—內秋應智能科技，協力國科會團隊，運用具臺灣特色與繁體中文的可信任生成式AI對話引擎（Trustworthy AI Dialogue Engine，TAIDE）發展SYSTEX AI BOX一體機，加速推動產業應用AI化。內秋應智能科技於2024（今）年TAIDE計畫成果發表會中獨家展示，內建整合六大關鍵技術，企業可藉由國際領先的算力產品與服務，在安全合規的環境下，利用生成式AI快速建立內部的知識庫，並以低代碼技術及繁體中文的方式進行訓練，有效提升易用性及訓練效率，讓各行各業可運用AI BOX 快速建立本身所需的安全GenAI應用，真正落實行業情境運用。

內秋應智能科技表示，SYSTEX AI BOX基於國科會TAIDE模型，整合GPU管理技術與No-Code應用，搭配智能訓練顧問（Prompt Engineer），提供各行各業方便且精準的應用GenAI，能夠快速並安全地建立企業內外部知識搜尋與問答，讓使用者享有最佳情境體驗。同時，一體機的資料訓練基礎具備高強度的安全合規性，且機器本體放置於企業端，訓練資料時更無須擔心資料安全問題，可廣泛應用在金融、製造、零售、醫療、政府等產業中。

內秋應智能專注於AI技術研發，早期應用NLP技術創造金融、醫療等產業的智能客服機器人，隨著ChatGPT、Claude 2、Llama等大型語言模型的發展，內秋應團隊集結拜訪上百家企業經驗，深知客戶需要有安全可信任的AI解決方案。因此設計以內秋應Advanced RAG技術、Prompt AI詠唱師團隊為基礎，應用國科會TAIDE模型、數位無限Infinitix AI-Stack技術以及Supermicro AI伺服器和NVIDIA GPU晶片，組成AI一體機，提供各產業在此AI服務平台上發展最適合企業的創新應用。

除此之外，這次內秋應的AI一體機採用國科會於今年4月15日公開釋出之TAIDE LX-7B 模型強化使用生成式AI的安全意識，避免企業機敏資料外流，多元應用協助企業安全創新、知識整合與輔助決策，加速AI應用的腳步。未來，內秋應也將持續專注AI科技發展AI平台服務，結合精誠集團的軟體開發服務、雲端服務和數據服務能量，發展百工百業的生成式AI應用落地方案，為企業提供最佳的GenAI創新應用。

TAIDE是臺灣第一個本土AI引擎，國科會自去年展開計畫，旨在建立國家可信任生成式AI對話引擎基礎模型，以臺灣文化為基底，融入臺灣特有的語言、價值觀、風俗習慣等元素，除了擴展如台語和客語等語言能力，也專攻司法、農業等特定領域的知識，以打造臺灣本土可信任生成式AI對話引擎基礎模型。