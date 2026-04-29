智慧資安攜手池安量子資安　推動 AI 監控維運與 PQC 遷移

隨著量子運算發展加速，現行RSA與ECC加密面臨破解風險，「先竊取、後解密（HNDL）」威脅升溫，各國紛紛將量子資安提升至國家戰略層級，臺灣亦積極推動相關政策，使後量子加密（PQC）成為企業接軌國際供應鏈的關鍵門檻。雙方此次合作將構築臺灣數位資產的最強盾牌，初期將鎖定擁有大量機敏資料的金融產業進行推廣，協助客戶守護國人資產安全。

本次合作將推出具備高落地性的「可導入、可維運、可擴展」企業級專案。透過資產盤點PQScan、通訊加密PQTunnel、反向代理PQRP以及專利碎形異地儲存PQStorage等核心技術，企業將獲取全維度的遷移能力：從資料、通訊、原始碼到憑證金鑰的一站式盤點，並具備「加密敏捷性（Crypto Agility）」，確保系統能隨時替換演算法以應對未來威脅變遷。此外，方案更延伸至AI時代的模型保護、資料流加密及全鏈路防禦，確保從TLS傳輸、身份驗證到備份流程，均具備自動化稽核與合規追蹤能力，大幅降低企業重複投資的風險。

智慧資安科技將發揮在地實戰佈署能量與7x24全天候監控維運實力，對接CHELPIS榮獲NIST CAVP FIPS 203、FIPS 204、FIPS 205大滿貫認證的頂尖PQC技術，聚焦臺灣並放眼日本與東南亞市場。該解決方案不僅提供最高等級的加密保護，更具備支援傳統加密與PQC同步運作的「雙軌並行」架構；透過智慧資安專業顧問團隊的一站式協助，確保企業能在最小營運衝擊的前提下，實現輕鬆升級、精準接軌國際合規標準。

智慧資安科技（uniXecure）與全球後量子加密技術（Post-Quantum Cryptography，PQC）領航者「CHELPIS（池安量子資安）」，正式宣佈簽署戰略合作協議。雙方將透過技術對接與通路合作，共同開啟臺灣產業的「量子韌性（Quantum-Resilience）元年」，聯手構築臺灣國家級數位防衛體系，導入CHELPIS領先全球的NIST（美國國家標準暨技術研究院）認證技術，守護金融、製造、政府、國防與關鍵基礎設施的數位主權。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，隨著生成式AI與量子計算技術的飛速演進，全球資安威脅已演變成一場「算力」與「智能」的軍備競賽，也是維護國家數位主權與企業商業機密的關鍵防線。企業若未能及早因應，將面臨既有加密機制失效與資料外洩的潛在風險。智慧資安科技與池安量子資安的合作將協助企業以可控、可量化的方式完成轉型，從盤點、評估到部署，建立完整的防護能力，確保企業有能力因應未來量子電腦強大運算能力帶來的資安終極威脅。

CHELPIS創辦人暨董事長池明洋表示，CHELPIS是國際後量子資安權威，是NIST、MITRE後量子聯盟、Linux Foudation的全球重要戰略夥伴。我們擁有具備完整美國NIST技術認證的後量子密碼產品，協助客戶建立完整的量子安全遷移框架；結合智慧資安對企業資安環境深度的投入，我們有信心共同讓臺灣的相關產業、企業、政府及產品找到最佳量子安全遷移路徑，在既有系統運作下，同時完成持續性密碼敏捷升級，終結量子解密威脅，接軌國際合規要求。