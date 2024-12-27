Alibaba 免費 AI 工具助企業高效拓展全球商機

激烈競爭的國際市場在美國潛在的稅務改革風聲下變得更加難以捉摸，如何妥善應用技術並分散市場風險對於台灣外貿中小企業的重要性日益顯著。為了幫助企業保持競爭力並抓住新機遇，Alibaba.com宣布推出「普惠版AI生意助手」，為商家提供免費的AI工具，協助台灣中小企業在面對國際市場的快速變化下能降本增效。普惠版AI生意助手將為中小企業商家以零門檻的費用就可享受高技術帶來的高效與便利，拓展全球商機。

隨著全球預期進入降息循環帶動經濟活力增長，根據美國經濟分析局的資料顯示，美國建築與家居相關行業的需求正逐步復甦，日常消費品及紡織品亦需求強勁。與此同時，AI技術的快速發展已成為未來產業升級的核心驅動力，Alibaba.com預測，未來三年內，AI將重塑跨境B2B供需關係及營運模式，高達80%的商業價值將因AI重新分配。為了讓台灣中小企業更低門檻地使用AI工具，Alibaba.com 再次擴大外貿AI應用，推出普惠版AI生意助手，讓中小企業能免費使用AI工具，同時也能受惠於AI所帶來的效益與紅利，幫助台灣企業在全球貿易的浪潮中把握更多商機、持續增長。

普惠版AI生意助手能為商家提供智慧標題與關鍵字建議、AI場景圖與影片製作，及商品詳情設計等功能，有效提升商家商品在全球市場37%的曝光率。此外，普惠版AI生意助手亦具備強大的 AI溝通功能，能透過24小時全年無休的自動接待、即時翻譯與RFQ智能報價，得以更即時回應買家需求跟進商機，買家回覆率也提高至61%。其亦具備單品診斷、知識掃描與機會分析等AI分析功能，幫助企業更深入了解市場動態與自身優勢，提供更精確的市場洞察，優化商業決策並提升採購效率。

即日起，Alibaba.com的新續約商家均可享有免費普惠版AI生意助手。此外，Alibaba.com近期亦於歐美市場推出首個應用於B2B領域AI搜索工具「Accio」，買家只需在平臺上以自然語言輸入相關需求，系統即可透過AI整合關鍵字、市場分析、用戶畫像、銷售趨勢及客戶回饋，精準推薦符合需求的全球商機，形成新的一種AI場景流量，擴大商家在歐美市場的曝光度。

Alibaba.com台灣總經理陳寶圭表示，隨著AI技術的快速普及，AI工具已成為中小企業拓展外貿業務的關鍵要素。根據Alibaba.com統計，自『AI生意助手』上線以來，商家的支付轉換率提升了52%，買家回覆率也提升了26%。在AI工具的幫助下，得以讓60%的日常營運工作，透過AI完成80分的水準。此次推出普惠版AI生意助手，期望助力台灣商家用零門檻就能簡化外貿流程，穩定擴展全球市場中的商機。