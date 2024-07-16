AWS App Studio 助力極速簡便建構應用程式

在紐約高峰會上，AWS推出AWS App Studio，此服務由生成式AI驅動，助力使用者透過自然語言輕鬆打造企業級應用程式。用戶只需簡要描述所需應用程式的特性、功能要求以及希望整合的資料來源，AWS App Studio即可在數分鐘內完成一個專業開發人員可能需要數日才能完成的應用程式。透過直觀的點選式介面，使用者能夠輕鬆修改AWS App Studio的應用程式，同時還可以透過詢問生成式AI助理即時獲得操作指導。

AWS App Studio能夠為缺乏軟體開發技能的人員（例如IT專案經理、資料工程師和企業架構師）提供開發應用程式的機會，能夠快速建構安全且由AWS全面管理的內部應用程式，而無需掌握專業的營運技能，進而使技術人員得以專注於建構有助於解決業務難題、提升工作效率的應用程式。

在現今的商業環境中，每家公司都依賴於一套內部流程來確保組織的順暢運作。醫院的採購團隊需要持續監控醫療用品的庫存狀況，確保在存貨不足時及時補充所需物資；廣告公司的客戶經理遵循嚴格的工作流程，從設計到審核再到批准，確保廣告內容的品質和合規性；房產管理人則透過監控空房數量和處理必要的維修工作，保障租賃流程的順暢。

然而，這些依賴表格和文檔進行資訊管理的方式，在系統維護、資料安全保障以及多使用者共同編輯等方面逐漸顯露出侷限性，已難以滿足現代企業的需求。面對這些挑戰，員工們開始轉向使用客製化的應用程式。這些應用程式不僅能夠高效處理資訊輸入和管理複雜的流程，還能與Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）或Salesforce等系統進行無縫整合。

然而，開發這些客製化應用程式所需的資源往往非常稀缺，導致許多內部應用程式無法建構。熟悉技術的員工可能會選擇使用低程式碼工具來自主建構應用程式，但這些工具並非沒有挑戰。例如許多現有的低程式碼平台要求用戶具備特定知識。此外，由使用者建構的應用程式可能不符合公司的安全標準，常常會導致IT部門不得不介入並關閉這些應用程式。隨著使用規模擴大，這些應用程式的擴展性也會成為問題，迫使使用者將應用程式的託管和運行工作轉交給公司的開發團隊。這就使得許多員工面臨兩難選擇：採用一個無法完全滿足需求的低程式碼解決方案，或是繼續依賴於效率低下且容易出錯的表格和文檔，手動管理那些複雜的流程。

對於具備一定技術背景的人來說，AWS App Studio 是建構企業級應用程式快速而簡單的方法，而這類應用程式以往只有專業開發人員才能建構。AWS App Studio的生成式AI助理消除了傳統低程式碼工具的學習障礙，大大加速了應用程式開發流程，同時簡化了UI設計、工作流程建構和測試等關鍵環節。用戶僅需透過簡單的下拉式功能表選擇資料來源，再輸入一個簡潔的指令，例如：編寫一個追蹤各店面庫存的應用程式，AWS App Studio便能智慧生成一個大綱來驗證用戶意圖，並迅速建構出包含多頁UI、資料模型和業務邏輯的完整應用程式。針對用戶提出的具體問題，例如：如何僅向審核人員顯示『批准』按鈕？AWS App Studio會提供詳盡的操作指導。在測試階段，用戶只需點擊「生成資料」按鈕，即可產生樣本資料，並查看應用程式如何即時處理資訊。