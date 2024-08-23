ViewSonic 攜手康軒、南一推出《AI 教科書》

ViewSonic今（22）日宣布率先與康軒文教及南一教育合作，推出首款《AI教科書》。此項合作將康軒、南一的電子書整合至ViewSonic具生成式AI的ClassSwift一站式即時互動教學平臺，提供師生即時測驗、多元化評量及即時學習診斷分析的個人化適性教學工具，為數位教育注入新動能。

ViewSonic董事長暨創辦人朱家良表示，生成式AI的技術突破正為教育領域開啟新篇章。許多AI工具已經在市面上廣為流傳，但這些工具對許多老師來說，尚不知如何運用於教學層面。而ViewSonic將AI的重心放在教學的應用，節省教師的時間，加強教學互動，讓學生獲得更好的學習體驗。將傳統數位教科書與AI結合，讓每位老師都能輕鬆使用AI進行教學，邁向未來教育。

ViewSonic優派學院院長連育仁表示，臺灣一直是ViewSonic推動教育科技創新的重要示範基地。持續與全臺教師密切交流，協助老師們運用整合創新軟硬體解決方案，為推動教育數位化發展奠定豐厚基礎。此次率先推出『AI教科書』，展現對在AI教育領域的堅定信念，並強化持續深耕臺灣教育的長期承諾。運用ClassSwift平臺結合數據分析和智慧輔導系統等技術，大幅提昇數位教學成效。未來也將陸續推出更多符合教育現場需求的創新教育科技解決方案，期望能與產官學界共同進步。

AI在教育領域的應用已成全球趨勢，教育部也將發布「中小學數位教學指引3.0」，為數位與AI學習提供知能指引。ViewSonic超前部署，積極推動AI技術在教育領域的深度應用，提出《AI教科書白皮書》，並與康軒和南一合作，量身打造首款《AI教科書》。此合作結合先進的AI技術與教科書出版業者在教材開發和教學資源整合上的專業優勢，為臺灣提供高品質的創新教育科技解決方案，也促進傳統數位教學模式的革新與升級。

AI教科書是以生成式AI技術為基礎的創新項目，將康軒及南一的電子書整合至ViewSonic的ClassSwift一站式即時互動教學平臺，運用大型語言模型加上ViewSonic獨家演算法，結合傳統數位教科書與互動教學、學生分析，打造成教師的「智慧助教」。AI教科書能提升學生學習主動性和沉浸感；同時在保護個資的前提下蒐集並分析學生的學習數據，生成學習歷程報告供教師及學校參考。ViewSonic亦計畫將ClassSwift的功能擴展至整合數位教材與班級管理，成為教師的一站式教學管理工具，AI教科書將涵蓋課前準備、課中教學到課後評估，確保每位學生的學習需求獲得充分滿足。

未來，不論是在課堂內外，教師將能更全面掌握學生的學習進度與表現，進而制定個人化學習指導，並推薦最適合的教材資源。此外，ViewSonic還將提供教育訓練，並整合軟硬體產品的優勢，展示如何將AI教科書與互動顯示器、平板電腦等數位化教學工具結合，以達成更靈活有效的教學，促進智慧教育高效發展。

ViewSonic將持續拓展AI輔助教學功能，如簡答題自動批改、語音自動校正、評語分析等，未來更計畫讓學生能透過與AI助教的互動對話來學習，進而獲得更個人化的學習體驗。透過AI創新技術，教師不僅能大幅減輕教學負擔、顯著提升教學效率，還能有效實施差異化教學，為師生帶來更智慧且高度互動的學習環境。這一系列進展，不僅展示生成式AI在教育領域的前瞻應用，更為臺灣在全球AI教科書市場樹立典範，開創嶄新的教育科技未來。