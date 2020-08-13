施耐德電機 EcoStruxure IT Expert 90 天免費試用

施耐德電機（Schneider Electric）宣布，旗下APC品牌即日起針對資料中心基礎設施管理（DCIM）雲端監管工具EcoStruxure IT Expert提供企業 90天免費試用。透過施耐德卓越創新的機房基礎設施管理科技，協助中小企業客戶做到遠距、自動化的監控與能源管理，共同創建後疫情時代的“新常態”

在疫情的影響下，企業主管及員工對於遠距工作的分散式組織合作管理模式更加熟悉，遠端工作及雲端技術將成為新常態，企業勢必得加速數位轉型，以維持企業營運同時保持競爭力。過去企業最常遇到的問題在於IT基礎設備分散各地，難以集中管理、產生問題更無法提前甚至即時反應。資料中心是現在企業營運的核心，一旦無預警故障，企業的營運就有可能停擺，因此穩定性向來是此一系統在設計時的重要考量。

架設在Microsoft Azure平台上的EcoStruxure IT Expert屬於EcoStruxure IT物聯網三層式架構解決方案中針對IT基礎設施、設備監測的雲端工具，可以透過其偵測系統擷取UPS、空調、環境、配電等基礎設施資料以及支援Redfish通訊協定監測IT伺服器之溫度、風扇、狀態等資訊，將其集中管理與監測，當設備發生異常，系統可直接透過手機App主動發出訊息通知管理人員，管理者可透過其可視化介面，快速掌握設備狀態，並由數據分析出設備的可能故障時間與能效對比。

EcoStruxure IT Expert更同時支持多廠商的設備接入，可進行歷史數據查詢以及分析報表等。其中UPS報表，可以對APC單相進行電池耗損評估，以預測電池可能發生故障的時間。並可依使用者喜好製作客製化儀表板，將一些關鍵設備的狀態及數據甚至PUE直接顯示在網頁上，此外，施耐德更致力於嚴密開發與測試，遵循GDPR保障客戶的資料隱私與完整，以及數據傳輸、保存與應用程式之安全。

施耐德關鍵電力事業部解決方案顧問朱苙瑋指出，目前最受IT人員歡迎的功能在於管理UPS電池部分，特別是工廠產線或醫療院所，可有效監測評估電池耗損狀況預先準備，以避免因電池耗盡無法支援關鍵電力運作的風險。

EcoStruxure IT Expert（ITE）即日起開放免費試用申請，試用期限為90天，可同時連接5台設備進行測試。除了雲端版的ITE外，on-premise在地化部署的DCE也同步開放免費試用，滿足客戶不同維運與資安管理上的需求。