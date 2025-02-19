Check Point 以 AI 升級 Infinity　強化統一安全管理

Check Point Software日前於CPX Vienna宣佈推出多項Infinity平台新功能，加速實現零信任、強化威脅防禦、降低複雜性並簡化安全維運。

Check Point Software首席產品長兼研發主管Nataly Kremer表示．一個高度互聯的數位世界，新型網路威脅層出不窮。由於各種安全解決方案複雜且孤立，安全團隊難以有效防範網路攻擊。Check Point很高興宣佈推出多項AI創新功能，旨在降低複雜性並強化Infinity平台的統一安全管理功能，為企業帶來更佳的威脅防禦體驗，並可同時輕鬆搭配使用第三方產品。

許多組織仰賴孤立的安全防護方案，IT團隊在網路、端點、電子郵件和雲端環境中，部署各種針對特定防護需求的安全工具。這種碎片化的安全防護方法需要管理多達數十種系統，帶來維運挑戰、過於分散的策略和安全漏洞風險。同時，網路攻擊次數逐年增長44%，使安全防護團隊壓力倍增。

由於混合環境的獨立性，安全團隊需要跨數十種系統和工具審查並協調策略和流程，這些工作通常以手動方式執行，因此會降低維運速度，也導致零信任架構、威脅排除和基礎建設管理出現漏洞，從而增加網路攻擊和系統故障的風險。Check Point全新升級的六大AI創新功能從以下三方面提升維運速度，並強化威脅防禦能力：

藉助AI和身份感知技術，管理員能實施更高效與精細的安全防護策略，確保只有授權使用者才能存取關鍵資源。統一跨環境的策略可視化與分析，有助於安全團隊維護安全防禦並確保合規性。

Quantum Policy Insights

分析現有策略並提出調整建議，以強化安全防護。

透過消除過度寬鬆的存取權限和相互衝突的策略，強化零信任的執行。

Quantum Policy Auditor

確保符合企業安全準則。

使用策略可視化介面，快速辨識違反組織準則的策略。

在數秒內分析數千條規則，透過將複雜的策略和規則轉化為直觀的圖形化業務洞察，幫助安全和審計團隊節省數周的繁瑣工作。

Infinity Identity

可在整個Infinity平台執行集中式身份管理的雲端服務。

與第三方身份驗證供應商無縫整合。

支援新增新身份來源：Microsoft Defender、Microsoft Intune與Harmony Endpoint。

AI能幫助組織跨多個執行點即時辨識和攔截威脅，消除人為錯誤並縮短修復時間。

Infinity Playblocks

具備跨Infinity平台和第三方的安全防護自動化和調度功能。

擴展孤島安全解決方案的覆蓋範圍，在整個企業內有效防範安全攻擊。

提供超過100種開箱即用的playbook，包括威脅防禦、自動修復與報告等。

支援企業使用自然語言生成式AI（GenAI）輕鬆建立自定義playbook。

基於AI的洞察能有效減少繁瑣且易出錯的工作，有助於簡化整個安全堆疊的維運，從而強化達成零信任、優化生命周期管理，並縮短基礎建設的停機時間。

Infinity AIOps

AI代理（AI agent）主動監控閘道器，可提前預測並幫助減少故障。

即時監控安全防護基礎建設的健康狀況，包括CPU、記憶體使用率等。

Infinity AI Copilot