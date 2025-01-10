Pure Storage：工業 AI 與企業轉向 RAG 等重大趨勢

Pure Storage公布2025年展望指出，2025年AI將持續形塑亞太暨日本地區的科技情勢，隨著AI環境更加成熟，企業投資與運用AI的方式也將出現重大轉變。同時，Pure Storage也預測永續性將重新成為企業的三大優先目標之一，網路安全策略也將轉以資料保護為主。

2025年將出現下一波AI革命的浪潮。根據市場觀察家估計，現今所部署的絕大多數GPU都處於使用率嚴重不足的情況。不僅如此，包含超大規模環境在內的絕大部分GPU都部署在少數幾家廠商當中，只有極少數部署在私人企業。這樣的情況在2025年將有所改變，未來大部分的AI能力將建置在地端，協助企業發揮其資料與「工業化」AI的效益，我們稱之為「工業AI」。然而，它也將帶來治理與其他方面的獨特挑戰，比方說如何將一些即使在不同部門之間也必須保密的機密資料用於模型訓練當中。未來，代理式AI（Agentic AI）與大型量化模型（LQM）將在這波浪潮中扮演關鍵角色。

儘管我們預料代理式AI從2026年開始才會邁向主流，但代理式系統將在2025年改變AI被用於企業決策的方式。此外，企業也將從機器學習中挖掘出更多價值，將其用於分析複雜資料集、識別模式以及快速採取行動等等。透過將建立資料模型這種繁重的手動作業簡化，使企業能更快解決更多挑戰，同時還能擴大規模，加快開發循環與產品演進速度。其應用案例將比GenAI更著重內部，一些擁有大型IT環境及複雜基礎架構的企業將對這方面抱持興趣。有了機器學習與代理式AI，能無縫而快速地存取適當的決策資料將變得越來越重要。

就金額來看，企業對AI的投資在2025年將會增加，但GenAI概念驗證（POC）與實驗性計畫的整體數量將減少。2024年，POC的失敗率高於預期，原因是無法達成原先期望的要求，或是從訓練階段擴大到推論階段時發現經濟上不可行。

企業將重新專注在基本的商業價值與務實的AI應用，像是ChatGPT這類通用、現成的AI解決方案在企業中的應用將逐漸下降，因為企業對其輸出可靠性的擔憂不斷增加。2025年，企業將逐漸轉向利用一些務實的方法，例如像「檢索增強生成」（RAG）的技術。

這樣的轉變反映出企業對AI透明度與道德的更加重視，因此偏好能感應背景情境的系統，以防範資料偏差與失準的情況。企業對RAG的需求將激增，尤其對醫療與金融，在這些領域中，即時的資料整合與符合背景情境的回應，對細膩的理解與決策至關重要。

隨著企業試圖從AI和數據分析投資中取得更好的成果，資料的價值也將在2025年重新成為注目焦點

我們在2023年與2024年瞭解到一套不太精密的演算法搭配一個龐大的資料集，會比一套精密的演算法搭配一個小型資料集的效果更好。有了這樣的認知，企業在2025年將透過一些專案來解放各自獨立且封閉的資料集，藉此改善其數據分析與AI投資的輸出成果。

著重資料統一的情況，也反映出企業廣泛認知到資料在驅動創新與維持競爭優勢的策略重要性。隨著企業的目標聚焦放徹底發揮AI與數據分析的完整潛力，企業將投入計劃來優先改善資料品質、簡化存取，以及培養團隊默契。聚焦於統一內部資料集的作法，最終將能為更優質的決策、客戶體驗以及永續成長鋪路。