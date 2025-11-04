Red Hat Developer Lightspeed 以 AI 助開發人員提升生產力

Red Hat推出Red Hat Developer Lightspeed，全新生成式AI（GAI）解決方案組合，旨在透過智慧且具備情境感知能力的輔助功能，加速開發人員的工作流程。這些新型虛擬助理能直接整合至Red Hat開發人員工具，在既有工作流程中協助提升生產力並減少情境轉換。Red Hat Developer Lightspeed現已納入Red Hat Developer Hub內建功能，使用者也可透過Red Hat Advanced Developer Suite訂閱方案，於應用程式移轉工具套件中使用此功能。

隨著業界逐漸採用特定領域的專業AI助理，市場需求已從單純追求原始生成能力，轉向能提供值得信賴、可靠且具備情境關聯性的輔助功能。為滿足上述需求，Red Hat Developer Lightspeed提供專為軟體開發生命週期設計的深度整合AI工具，有助於開發人員在遵循營運標準的同時，更快地將現代化的新應用程式推向市場。

Red Hat產品管理資深總監James Labocki表示，我們相信AI的未來不僅僅是更好的模型，更在於將智慧輔助直接整合至開發人員的工作環境中。Red Hat Developer Lightspeed專為開發人員與企業而設計，讓他們得以更快地建置與現代化應用程式，同時遵循重要的營運標準，為實現軟體開發前所未有的規模與速度提供安全基礎，邁出重要的一步。

Red Hat Developer Lightspeed現已整合至Red Hat Developer Hub與應用程式移轉工具套件中。這些產品旨在協助處理支援應用程式開發生命週期的非程式設計與程式設計任務：

Red Hat Developer Lightspeed for Red Hat Developer Hub是AI虛擬助理，能加速處理非程式設計開發人員的任務，有效提升開發人員生產力。透過Red Hat Developer Hub主控台中的類聊天介面，能協助開發人員探索應用程式設計方法、草擬文件記錄、產出測試計畫與排除應用程式故障。開發人員得以更快速地從零開始擬定行動計畫或解決方案，進而提高生產力，並加速交付商業價值。此助理支援「自備模型」方式，團隊能使用其偏好的公用或自我託管的大型語言模型（LLM），更有效地平衡其效能、成本與資料隱私權需求。

適用於應用程式移轉工具套件的Red Hat Developer Lightspeed為擴充功能，可在開發人員的整合開發環境（IDE）中智慧地自動重構原始程式碼。不同於傳統的程式碼編輯器，此助理能理解移轉問題及解決方法。其獨特之處在於，它能從每次成功的應用程式移轉中學習更動，藉此持續提供更精確的程式碼解決方案，並協助企業加速重構相似的應用程式。在將應用程式現代化為雲端原生技術的過程中，這有助於加速應用程式重構並節省更多成本。

Red Hat Developer Lightspeed為應用程式的實際重構提供智慧輔助，而新發布的應用程式移轉工具套件8（MTA 8）則有助於解決應用程式現代化旅程中的其餘挑戰。在此新版本中，應用程式得以藉由MTA 8自動重塑至Red Hat OpenShift中，並從Cloud Foundry至Red Hat OpenShift的移轉路徑開始支援。

這種自動化有助於減少容易出錯的人工作業，避免重塑過程耗時的應對策略。透過自動產生部署成品，MTA 8進一步協助企業提高其應用程式現代化工作的投資報酬率。隨著Red Hat Developer Lightspeed的推出，開發人員現在能夠結合自動化重塑與智慧產出的重構程式碼解決方案，為現代化建立更全面的方法。