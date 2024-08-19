英飛凌攜手光寶科助力台歐新創　促進 AI 及永續領域的創新與交流

英飛凌與光寶科技宣布將加強雙方新創計畫間的合作交流。兩家公司簽署一份合作備忘錄，旨在串接起兩家公司的新創平台，並透過拓展雙方與新創團隊群之間的交流與資源共享，建立雙方互補互利的夥伴關係，進而加速旗下新創企業的創新能力並拓展國際網絡。

英飛凌於2018年即成立共同創新計畫（co-innovation program），覆蓋範圍涵蓋歐洲、亞洲以及矽谷等全球市場。光寶科技LITEON+新創辦公室成立於2023年，聚焦提供不同階段的新創團隊相應的支援與協助，鏈結上下游資源以加速商業化進程，同時為產業尋找前沿創新能量。

此次雙方簽署合作備忘錄，將聚焦於人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、能源與永續領域等雙方共同發展的主題，定期展開多種不同形式的交流，分享對於各自計畫中的潛力新創團隊的洞察與建議，並共同參與雙方的新創計畫活動，以發掘更多的潛力對象。此外雙方共同選定的新創企業也能夠加入英飛凌的共同創新計畫或是LITEON+計畫，讓新創企業能夠取得更多的資源以支持其發展。

英飛凌共同創新計畫自2018年成立以來，持續尋找契合自身業務發展方向與符合企業低碳化與數位化策略的新創企業，包括人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、聯網資安與永續能源解決方案等領域，成功案例包括：英國新創企業Jiva Materials所開發的可回收和生物降解的印刷電路板（PCB）基板，有助於降低電子產業的碳足跡，以及德國STABL能源有限公司（STABL Energy）利用退役的電動車電池打造固定式儲能系統，以微電子推動能源轉型和氣候保護。英飛凌共同創新計劃透過提供產品原型以及技術專業指引，讓新創企業升級其產品設計，加速其產品開發。此外，該計劃也為新創企業與英飛凌的全球網絡建立連結，讓新創企業得以接觸英飛凌的全球行銷、銷售管道，以拓展市場。

光寶「LITEON+新創平台」自去年成立，一年多來持續探索和開拓國際新創量能，逐步在新創生態系建立起影響力，並已成功串接台灣、跨國新創團隊，特別是在循環經濟、低碳材料與製程等永續領域，推進了新的里程碑。「LITEON+」為新創公司提供了一個多元機會和資源的平台，從台灣出發，以國際佈局為發展方向，透過培訓、協助進行概念驗證（PoC）的合作、串接合作夥伴資源等，強化跨國潛力團隊在永續創新領域上的進程。除了協助新創公司提升競爭力、加速商業化進展，平台更期許能垂直串接整個產業鏈，促成上至供應商、下至客戶在永續領域科技的創新，為全球的科技創新和永續發展注入新動力。