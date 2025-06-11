統一資訊運用 GitHub Copilot 與 Azure DevOps 加速數位與雲端轉型

統一資訊導入微軟GitHub Copilot與Azure DevOps，藉由微軟平台高度整合優勢，改善過去開發流程仰賴手動操作、專案管理分散與跨部門溝通不易等問題，進一步提升流程自動化、管理一致性，並強化資料安全性。透過敏捷開發模式與生成式AI，全面加速軟體開發效率與靈活度，強化內部轉型動能，提升企業數位韌性。

統一資訊專注服務跨國及中小企業，提供涵蓋通訊網路、軟硬體銷售、系統開發與維運、顧問諮詢等全方位資訊化解決方案，並持續深化雲端應用與優化開發流程，強化內部營運效率，致力成為企業數位轉型堅韌的後盾。

為符合嚴謹的資安及開發標準規範，開發人員在技術轉型與進行開發時，面臨諸多工作流程的挑戰：

建置、測試到部署等流程高度仰賴手動作業，不僅管理不易，亦可能因人為疏失導致錯誤，進而延誤整體開發進度。

專案版本控管與進度追蹤缺乏一致標準，易造成資訊落差或進度掌握不易。

傳統專案管理方式與工具在跨部門或多團隊協作時，往往耗時費力，且難以即時更新與內部溝通，進而影響整體開發效率與品質。

自專案初期的需求分析階段起，統一資訊即透過Azure DevOps平台集中掌握各項工作進度與決策紀錄，包含任務指派、處理方式與最終成果，確保團隊共識與問題解決具高透明度。進入開發與測試階段後，平台提供版本即時追蹤功能，協助專案經理掌握各項需求與程式錯誤（bug），強化版本管理與品質控管。專案結束後，亦可透過深度報表分析，回顧各階段投入的人力工時與成本，作為後續專案規劃與資源配置的重要依據，全面提升整體執行效率與管理品質。

GitHub Copilot也成為專案前期開發者的重要協作工具。為了因應開發者經驗程度的差異，GitHub Copilot可依據系統分析師提供的設計架構，自動生成專案所需的基礎程式碼，協助程式開發者快速進入狀況，加速理解並熟悉專案的開發規範與邏輯。此外，GitHub Copilot亦能理解並重複運用既有程式碼，有效減少重複作業並節省開發時間，不僅優化撰寫流程，也大幅縮短新進開發者的適應期，提升整體開發效率與產品品質。

統一資訊表示，導入GitHub Copilot與Azure DevOps至今約一年多，其三大優勢讓統一資訊在開發流程中的效率與精準度大幅提升：

高度安全性：GitHub Copilot具備企業級資安防護標準，而Azure DevOps提供多層次安全性措施，包含身份驗證、存取控制和安全測試，確保開發過程與資料存取的安全性與合規性。

完善整合度：Azure DevOps涵蓋完整專案流程，從專案管理、版本控制、CI/CD至測試、追蹤、監控與雲端部署等，並與多種開發工具、平台以及微軟工具與帳號無縫整合，滿足不同開發需求的同時也大幅提升開發效率與協作能力。

完整顧問服務與教育訓練：微軟提供全方位技術支援與在地即時協助，同時擁有豐富的專業培訓資源，協助企業團隊快速上手、持續精進，確保導入成效，使整體應用效益最大化。

統一資訊藉由Azure DevOps加速推動軟體開發流程自動化，改善過往仰賴人工執行的建置與部署作業，每月節省315小時的工時，並有效降低人為錯誤風險。此外，借助GitHub Copilot工具，統一資訊在程式撰寫階段協助開發者提升開發效率與品質，AI生成程式碼的平均占比可達35%，顯著縮短開發時程並強化整體開發效能。微軟技術的導入不僅優化開發者工作體驗，也提升多專案並行下的協作效率，成為統一資訊雲端轉型的重要動能。

目前GitHub Copilot已廣泛授權給所有程式設計師、軟體開發人員和系統分析師，實際使用率近八成，統一資訊近期也持續與微軟顧問合作進行教育訓練，期望進一步拓展Azure DevOps和GitHub Copilot的應用深度與廣度。統一資訊也透過 Microsoft Entra ID強化存取控管機制，並透過GitHub企業管理使用者帳戶（Enterprise Managed Users，EMU），無痛整合現有帳號管理系統以實現合規的資安權限管理及存取控制，期望在微軟雲端生態系的支持下，持續提升資安防護層級與協作效率，深化雲端應用布局。