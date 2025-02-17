APMIC 與銓鍇國際攜手推出 Test-Time Compute AI 算力解決方案　重新定義企業 AI 訓練模式

AI的發展日新月異，但企業在AI訓練與運行的過程中，始終面臨高昂成本、長時間訓練與數據安全風險等挑戰。為解決這些痛點，APMIC與銓鍇國際(CKmates)一同推出「Test-Time Compute AI 算力」解決方案，此方案類似於Deepseek R1的全新訓練方案APMIC Toolbox s1以及CKmates的AI CKompute實體機櫃租賃服務。

APMIC Toolbox s1是基於NVIDIA NeMo所開發的框架，同時也支持由AI教主李飛飛所發表的Simple test-time scaling的訓練方法，該方法不僅承襲Deepseek的優點，也免去了中國訓練方法或模型所產生的資安問題，同時也相較Deepseek方法節省90%的成本，訓練資料從80萬筆減少到1千筆。

過去為了實現高準確率的模型，通常需要昂貴的設備與訓練方法，而這次透過APMIC Toolbox s1搭配CKmates推出台灣首創AI CKompute算力機櫃租賃服務，提供搭載24片的H100 GPU高階伺服器，可整櫃直送企業現場，用戶只需準備電力與網路，亦或是放在CKmates端以遠端連線方式使用，免去自行維運負擔。此模式便能快速啟動資料訓練與進行高強度測試，不必排隊等雲端GPU資源，也免除將機密數據外移的隱憂。

Test-Time Compute AI 算力軟硬體整合解決方案，讓企業完全能夠在地端實現知識蒸餾（Knowledge Distillation）透過大模型學習企業領域知識，然後縮小到32B~70B的模型上，讓推論成本可以節省比ChatGPT高達 98% 以上，而且知識不外流。

APMIC Toolbox s1搭配24片的H100設備後，成為一個能訓練、推論的多模態的企業數位大腦，既能夠分析圖片、文字，也可以進行企業知識的深度推理，相較於傳統的做法，資訊檢索準確度提升70%，方便企業用戶進行知識管理、撰寫報告，並且透過自然語言輕鬆建立AI。

企業不再擔心要購買昂貴的設備，可依業務需求靈活調整AI CKompute租用方案，企業可依需求長期租用，甚至可租單一個月或幾天短期使用，皆能以合理的費用獲取強大算力支援，避免高昂的前期設備投資與維運負擔。租約到期後，客戶可選擇整機購買或直接歸還，是實踐資本支出轉營運支出的高彈性策略，讓企業無需投入鉅額資本支出，即可快速取得所需AI運算資源。