工研院 O-RAN RIC 研發生態系　跨國共創 5G 專網新契機

為推動臺灣產業進入國際5G專網市場，在經濟部產業技術司支持下，工研院日前在台北國際會議中心舉辦「O-RAN RIC研發生態系研討會」，特別邀集NTT EAST和愛媛CATV垂直領域系統整合業者來臺也進行交流，會中展示工研院打造的國內首套符合O-RAN架構的RIC平台，更鏈結我國軟體服務業者、伺服器廠商、網通系統廠商，如中華電信、泰雅科技、現觀科技、仁寶電腦等，期望加速臺灣廠商與國際供應鏈接軌，推動產業數位轉型及創新應用。

此次研討會匯聚網通領域之產官學界精英，邀請來自日本業者分享Local 5G的發展經驗與專網應用成功案例。例如NTT EAST介紹其主導的Local 5G設備應用計畫，展示如何降低成本及加速產業數位轉型，解決區域問題；愛媛縣有線電視業者愛媛CATV，則是在2021年成為日本首家推出Local 5G服務的有線電視業者，現場也分享其解決方案，如專網部署、維運服務等經驗。

經濟部產業技術司為強化臺灣在全球5G市場的競爭力，聚焦5G小基站及Open RAN及專網技術的發展。專網管理技術RIC是專網多元應用重要的一環，無線電接取網路智慧控制器RIC（RAN Intelligent Controller）作為O-RAN架構的核心，能運用AI與機器學習技術，實現網路資源的動態調度與最佳化，可滿足不同垂直產業對高效能網路的多元需求，因此希望增加臺灣產研國際交流，期盼促進國際合作。

工研院資通所副所長蔣村杰表示，工研院致力發展O-RAN RIC平台，串聯臺灣5G專網生態系，促進本地企業與國際夥伴的合作。本次研討會透過分享RIC專網應用解決方案，展示如何透過開放式架構提升5G專網應用的彈性與創新能力。工研院聯手國內廠商，設置五大展示攤位，呈現包括O-RAN RIC平台、AI智慧解決方案及5G網絡設備等，展示專網部署能力。另中華電信研究院針對5G專網應用開發的智慧重啟與節能方案，結合AI與機器學習技術，能降低能耗，成為此次展示的一大亮點。並安排專業導覽協助日方與會者深入了解相關成果，期望藉此推動台日產業進一步合作，並深化雙方在 5G技術與應用層面的發展與交流。

工研院作為產業創新推動者，透過整合資源與跨領域技術應用，將持續協助國內廠商在全球市場中提升競爭力。工研院擘劃「2035技術策略與藍圖」，以智慧化致能技術為基礎，支持智慧生活、健康樂活、永續環境和韌性社會四大應用領域。此次透過智慧化致能技術的通訊技術，期望加速跨國合作，鏈結台日技術與市場資源，為臺灣產業拓展國際布局共創生態系。