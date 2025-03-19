互動資通發佈 AI 數位轉型整體服務 GECP

2025（今）年是AI（人工智慧）的時代，企業數位轉型需求孔急，才能確保即時接軌AI，助攻營運。專為解決企業痛點的互動資通，正式對外發佈AI數位轉型整體服務模式GECP（Government enterprise critical platform），即協助企業和政府機關數位轉型能真正落地，總體規劃數位轉型最適切方案，將資訊安全放在首要，提供產業客製化系統整合，滿足場域情境開發，達內部管理效能和外部顧客體驗的同步提高。

互動資通董事長郭承翔表示，互動資通希望透過GECP，協助打造企業與政府AI數位轉型的核心基礎架構，透過私有化部署、客製化解決方案與開放式生態系，提升企業的營運效率與競爭力。更甚，以該總體落地式服務，成為企業和政府數位轉型的關鍵夥伴。

根據資誠日前發佈的調查報告，面對全球經濟大環境不確定因素升溫，2024年進行全球CEO調查顯示，45%企業領袖認為企業要能因應多變，須於10年內商業重塑，台灣企業領袖比例則高達76%，而數位轉型則可推動如此的正向改變，同時關注AI趨勢。但本次調查，高達9成企業苦於沒有找到AI應用點，對AI效益仍有擔憂。

郭承翔表示，GECP是互動資通在大企業和政府組織施行一段時間後，印證了是協助當前企業成功數位轉型的重要模式之一，涵蓋「內部協作平台」、「外部互動平台」，以及「落地版AI整合」等核心技術，為企業總體規劃數位轉型最適切方案，提供產業客製化系統整合，達內部管理效能和外部顧客體驗的同步提高，進而幫助企業開創新商業模式。

針對企業進行數位轉型最大目的在於提升作業效率，以及彌補人力不足，郭承翔強調，這是GECP最重要的功能，整合企業內部不同的系統，串接內部文件和作業流程等資訊，以促使員工提升生產力，和公司管理績效。

據了解，互動資通正在協助大型教學醫院與大型企業整合AI平台；同步為南北大型政府組織進行整體數位轉型工程，目前已進入底層軟硬體架構階段，很快將於今年下半年上線。