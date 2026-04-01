QNAP 與 CyberLink 攜手　以可靠儲存方案優化多媒體創作

威聯通科技（QNAP Systems）宣布深化與訊連科技（CyberLink Corp.）的合作夥伴關係。經由本次合作，QNAP正式成為CyberLink旗下產品PhotoDirector與PowerDirector工作流的推薦儲存方案夥伴。

CyberLink PhotoDirector、PowerDirector與PowerDVD憑藉AI驅動編輯技術，深受全球創作者信賴。創作者搭配使用QNAP NAS，可打造專屬的私有雲儲存環境，集中儲存、管理並保護完整媒體資產，同時避免長期受制於雲端服務訂閱費用。這項無縫整合讓創作者在自由剪輯的同時，也能保有對內容與檔案的完整所有權與控制權。

訊連科技共同總經理林昭宏表示，CyberLink致力於透過直覺化且強大的編輯工具，賦予創作者力量。很高興與QNAP合作，讓我們能夠將創作軟體與可靠的儲存方案進行結合，簡化圖像與影片工作流。創作者在媒體庫持續成長的過程中，依然完全掌控自己的媒體內容。

威聯通總經理劉文義表示，我們與CyberLink的合作，源自於多年在影音與AI領域的共同創新成果。我們將合作關係延伸至影像與影音創作生態，進一步為創作者打造穩定可靠的私有儲存環境，讓他們能專注創作，而作品的儲存與保護，就交給QNAP來支援。