無關地點 Citrix 助企業建置辦公連續性

為了避免營運因為傳染病而受到影響，企業需建立起一個可以靈活調整辦公地點的IT架構及管理方式，在面對傳染病危機時，才能維持組織的正常運作。

為因應肺炎疫情，許多公司為避免風險及保護員工安全，要求員工work from home，但卻發現公司的IT架構不足以支援大量人員遠端辦公，而面臨需要緊急採購諸如VPN授權、VDI方案等等狀況，Citrix Virtual Apps and Desktops的完整遠端安全辦公解決方案，能進一步保護公司的資訊安全及提升企業面對緊急狀況時的應變能力。

Citrix Virtual Apps and Desktops讓所有使用者的系統與資料都放在後端，解除使用者辦公的地點的限制，隨時可以透過不同的電腦甚至Thin Client，連線到企業內部使用各種不同系統。所以在面對傳染病的威脅時，即便企業員工需要被疏散或是在家裡辦公，現有的IT架構也不會有支援上的問題。

支援所有類型應用和桌面的交付，將資源服務化

交付不受限於網路，低頻寬也可以獲得良好的體驗

適用全場景交付，無一遺漏

Citrix 交付的企業應用商店，讓員工存取核心業務非常方便，打造企業核心價值

Remote PC方案，提供現有PC桌面的遠端存取

安全資料架構模型，資料不落地

雙因子認證，確保登入安全

虛擬應用和桌面浮水印，完善資安最後一哩路

桌面錄影，事後追溯

多模式交付，按需求客製化

虛擬應用資源交付，資源佔用非常低，每台承載200個使用者，降低成本極大化

依照單一範本進行部署和維護，30分鐘，大量發佈1000台虛擬桌面。

支援任何雲，強大的靈活性