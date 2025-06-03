數位基礎建設、AI應用與資安防護並進　數發部布局台灣數位新局

在全球數位轉型與AI技術快速進展的浪潮下，台灣正積極強化數位基礎建設、推動AI應用與資安防護，確保在產業競爭與國際合作中持續取得優勢。作為台灣負責整體數位發展的主管機關，數位發展部（以下簡稱：數發部）在推動政策與產業協作方面扮演關鍵角色，數發部部長黃彥男表示，數發部將持續以「強化數位韌性」、「發展數位經濟」及「積極強化打詐」為三大核心施政方向，致力於構築安全、便捷且具有國際競爭力的數位台灣。

在數位韌性建設上，數發部已在政府重要節點完成700個非同步衛星站點的布建，並推動近1.6萬座5G基地臺建設，支持臺馬4號海纜（預計115年6月完工）及離島微波網路。數發部也完成近地高空通訊平臺的驗證，推動129個公務機關導入「黑名單自動化部署服務」，並辦理71個機關的資安攻防演練。資通安全法修正草案則已在立法院完成一讀，展現政府在強化多元異質通訊備援體系與資安能量上的堅定立場。

展望未來，數發部將持續強化海陸空通訊網路韌性，推動普及通訊建設與AI主動防禦能力，並推進資安法案順利三讀，積極培育資安專業人才，進一步鞏固台灣的數位韌性基礎。

在推動數位經濟發展方面，數發部透過「算力池、資料、人才、行銷、資金」等五大政策工具，協助產業布局AI與數位化轉型。黃彥男指出，過去一年內已建置40片GPU的AI算力池，協助資訊服務業者訓練AI應用模型，並培育超過4,800名AI人才。數發部同時釋出逾5萬筆政府開放資料，強化AI模型的開發訓練，並協助產業推動AI化。2024年，台灣資安產業的產值已突破817億元，呈現穩健成長態勢。未來，數發部計畫建置「台灣主權AI訓練語料庫」，優先徵集政府機關高品質中文語料，推動AI應用與產業升級，並擴大半導體設備資安標準SEMI E187應用至更多數位產業領域。數發部同時也將深化國際合作，拓展數位經濟夥伴網絡，擴大產業的國際市場機會。

面對數位詐騙手法日益多變且猖獗，數發部與公私部門持續強化合作。統計顯示，「網路詐騙通報查詢網」已累計受理超過21萬件通報案件，並確認下架逾11萬件詐騙訊息，高風險投資與冒名詐騙廣告數量也呈現下降趨勢。數發部推動網路廣告實名制，要求大型網路平臺驗證廣告主及出資者身分，並建置第三方支付虛擬帳號查詢平臺，累計查詢超過3.8萬筆；透過DNS RPZ機制成功阻擋超過3萬個詐騙偽冒網站。與此同時，數發部與376個機關合作，去年共發送超過6,400萬則「111」政府專屬簡訊，強化全民防詐意識。「網路詐騙通報查詢網 2.0」已於114年5月15日上線，未來將持續優化跨部會聯防機制，並推動高風險產業導入商業簡碼簡訊服務，全面提升防詐能力。

隨著數位轉型成為各國發展的重要戰略，台灣的數位基礎建設、AI應用與資安實力已成為國家競爭力的重要基石。數位發展部部長黃彥男強調，未來將持續秉持「以人為本、科技為鑰」的施政理念，推動「信任平權、韌性永續、自由多元、創新成長」的數位台灣願景。數發部將深化基礎建設韌性，發展多元數位經濟，特別是在AI應用與產業資安領域厚植實力，並結合跨部門及公私協力，共同迎向數位化的挑戰與機會，確保每位國人在數位時代都能享有安全、便利與共榮的生活。