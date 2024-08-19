Dell Technologies 與 Nutanix 攜手實現簡易及靈活性　簡化混合雲迎接明日創新

IT業界至少有兩項恆久不變的定理：成長與改變。90%的企業在過去兩年表示應用程式及資料持續的爆炸性成長導致複雜度越來越高 ，使應用程式和工作負載的高效管理變得更重要。此外，基礎架構成本的可預測性與穩定性通常也成為令人難以忽視的關注點。這些挑戰強調企業在決策中必須具備策略，並進一步凸顯靈活性和選擇的重要性。

為了推動簡化並為在IT領域中航行的團隊提供更多選擇，戴爾科技和Nutanix基於14年以上的合作夥伴關係推出兩項創新解決方案。這些由戴爾銷售和提供的新產品，正在重新定義Nutanix環境中的靈活性與控制力，每個解決方案都直接應對關鍵的IT挑戰，協助前瞻企業打造邁向未來之路。

Dell XC Plus是一款以HCI為基礎的一站式設備，透過整合Nutanix雲端平台軟體堆疊在Dell PowerEdge伺服器，簡化地端與混合雲環境的複雜性，為企業提供更多選擇和操控性，以滿足不斷變化的IT需求。此項解決方案具備集中式控制平面、健全的自動化機制、整合式Nutanix AHV虛擬機管理程式和彈性的分散式雲端架構，專為協助企業實現下列目標而設計：

簡化混合雲：結合Nutanix簡易使用的軟體和戴爾強大的PowerEdge伺服器，實現無縫管理與統一混合雲架構，讓IT團隊可專注於成長和策略性業務成果。

精簡操作：以自動化功能打造更安全、強韌且敏捷的IT環境，將能量導向突破而非維護。

優化效能：該解決方案運用AI及機器學習不斷自我微調，以提升傳統和現代工作負載的效能並優化資源規劃。

企業可以利用現代化、靈活且安全的XC Plus解決方案來加速部署應用程式和簡化混合雲環境。

戴爾和Nutanix宣布Dell PowerFlex將成為首款支援及結合Nutanix雲端平台的外部儲存裝置。該解決方案原生整合戴爾的重要軟體定義基礎架構、Nutanix AHV虛擬機管理程式與Nutanix雲端平台，打造出更卓越的混合雲體驗。戴爾與Nutanix的共同用戶可以透過獨立管理運算與儲存的功能以獲得更大的儲存靈活性，執行選擇虛擬機管理程式並實現各種規模的極致效能，同時保有完整Nutanix軟體功能，包含企業數據保護及災難恢復、網路與安全等，以輕鬆應對複雜的基礎架構挑戰。