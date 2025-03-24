Progress 推出 MOVEit Cloud　強化檔案傳輸安全

Progress新增Web應用程式防火牆（WAF）功能在Progress MOVEit Cloud管理檔案傳輸（MFT）解決方案中。此新功能可預先攔截惡意網路流量的入侵，強化對敏感資料的安全防護，協助企業符合支付卡產業資料安全標準（PCI DSS）4.0的合規要求，並進一步提升檔案傳輸的安全性。

根據PCI DSS 4.0要求，各企業必須在2025年3月31日之前，將開放給外部存取的應用程式前部署WAF，新的MOVEit Cloud WAF功能為企業在管理敏感資料和關鍵任務文件傳輸時，提供關鍵的保護層。

強化安全性與防禦能力：MOVEit Cloud WAF功能可自動監控和過濾HTTPS流量，有效降低注入攻擊、未經授權的檔案存取和其他惡意活動的風險。它採用基於OWASP的行業標準架構，有助於防禦OWASP十大威脅，並獲得Progress的ISO 27001和SOC 2認證，確保符合業界領先的安全標準。

符合最新合規標準：MOVEit Cloud持續更新以符合最新的法規要求，主動應對監管法規變更。隨著此版本的發布，MOVEit Cloud軟體除了符合HIPAA、HITECH和HIPAA Omnibus標準外，更通過PCI DSS 4.0認證。

簡化管理流程：Progress專家可以管理所有WAF更新、測試和擴展以滿足企業需求，MOVEit Cloud客戶可以大幅節省寶貴的時間。其多節點擴充支援快速部署並輕鬆管理流量高峰。此外，MOVEit Cloud還提供全天候監控、即時主動警報，以及來自Progress安全專家的支援服務。

Progress公司數位體驗執行副總裁兼總經理Loren Jarrett表示，MOVEit Cloud中新增的Web應用程式防火牆功能，彰顯致力於協助企業保護敏感資料並確保合規，以應對不斷變化的威脅形勢下保持合規性的環境。透過將WAF技術融入MOVEit Cloud，協助企業抵禦網路威脅、滿足監管要求，並確保他們所管理的文件傳輸具有可擴展性，強化的網路威脅防護，讓企業更加安心。

Progress亞太區銷售副總裁John Yang表示，對於高度重視資料隱私與法規要求的產業，如金融、醫療、電子商務與製造業等，提供了更強大的安全防護與合規支援。此外，由於MOVEit Cloud WAF由Progress專家負責維護與更新，企業無需額外投入IT資源，擁有平台安全與穩定性。透過這項新解決方案，亞太區企業不僅能強化營運安全性，還能提升管理效率，確保業務穩健發展。

隨著網路犯罪分子的攻擊手段不斷演進，IT主管們在保護外部和內部系統之間的資料傳輸方面，面臨日益嚴俊的挑戰。 MOVEit Cloud可提供主動解決方案，協助企業保護敏感資訊、簡化合規工作並集中管理檔案傳輸，同時提升檔案傳輸基礎架構的管理效率。