F5 改寫 AI 世代的應用安全規則

F5宣布，透過最近收購的API安全創新者Wib與Heyhack兩家公司，將新的自動化漏洞檢測和可觀察性功與自動化安全偵察和滲透測試解決方案將納入F5 Distributed Cloud Services。同時保護和支援在現代數位體驗核心中，激增的應用和API，並降低複雜性。

隨著人工智慧加速應用和其連接的API的快速增長，F5將API程式碼測試和遙測分析導入F5 Distributed Cloud Services，打造業界最完備、AI-ready的API安全解決方案。同時也宣布透過智慧功能將AI佈建到整個解決方案架構中，協助企業對抗複雜的AI資安威脅，同時更能輕鬆地保護和管理多雲應用環境。憑藉這些新功能，F5 Distributed Cloud Services在單一平台上提供API發現、測試、狀態管理和執行時的保護，使企業無需額外支付成本和管理獨立的API安全解決方案，並能輕鬆掃描並發現影響其Web應用程式的漏洞。

F5台灣區總經理張紘綱表示，25年來，F5一直是應用的領導者，為世界上最大的企業提供保護、交付和優化應用程式服務。隨著F5的客戶加速數位轉型工作，應對快速變化的威脅情勢和日益增長的IT營運複雜性，連接資料、模型和服務的API的保護，將是企業在部署更多人工智慧服務時面臨的關鍵安全挑戰。透過建立一個產品組合，可以在任何地方保護和交付所有客戶的應用程式和 API 。獨特的軟體、SaaS 和硬體組合，使F5成為唯一能夠在混合和多雲環境中，保護每個應用程式和API。

在F5即將發布的2024年應用策略狀況報告中，88%的企業表示，他們在多個環境部署應用和API。企業已經察覺沒有任何單一雲端平台，能夠完備適用於每一個應用，而混合式和多雲端架構，是滿足現代數位體驗與高端用戶期望的高靈活需求。該研究也發現，將應用託管在六個不同環境中的企業比例達到38%，較去年增長數倍。透過應用來進行處理、傳輸的關鍵資料，已成為日益複雜網絡攻擊的首要目標。複雜性不僅會拖慢營運速度，還會擴大威脅面並為企業帶來巨大風險。

F5持續擴展AI能力，將為企業提供更多優勢與價值，包括：