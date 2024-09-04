伊頓 SEMICON 推最新 93T 系列 UPS

AI浪潮席捲全球，AWS、Google、Microsoft、Apple等科技領導大廠加速佈局，紛紛在台設置資料中心，帶動能源管理需求成長。根據台電推估，2028年半導體、AI電力增量將突破百萬瓩。SEMICON Taiwan 2024伊頓（Eaton）電氣事業展出的一系列電力管理解決方案，就可協助企業以高品質電力，落實精準電力管理與節能減碳願景。

針對近年陸續出現的各類AI計劃，伊頓電氣已與各科技大廠合作，SEMICON Taiwan 2024展出的多款產品，就為Helix計畫採用。戴爾科技與NVIDIA合作的Helix計畫，將協助企業快速、安全的部署生成式AI應用，整合高效能伺服器、GPU和AI工具，提供完整的AI生命週期支援。此計劃採用了伊頓電氣全方位電力管理解決方案，包括符合UL 2900-1和IEC 62443-4-2網路安全標準的UPS網卡，效率高達99%的UPS系統，以及透過高密度PDU與Brightlayer套件搭配，可實現遠端監控功能的設計，協助企業提升AI基礎設施效能，同時大幅降低風險、節省時間和營運成本。

伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，電氣化的快速發展、IoT與AI設備的增加、高科技與半導體廠的智慧製造趨勢、工廠車間自動化的演進、自然資源的緊縮以及再生能源的興起，這些變化皆會改變人們對能源的需求和耗能的方式。他進一步說明，伊頓善用多年深耕半導體產業、協助高科技廠房建構電力系統的深厚經驗，提供企業UPS到配電的一站式電力管理解決方案，不僅擁有完整解決方案，更透過專業團隊的諮詢服務，滿足從大型半導體廠商到中小企業的多樣化需求。近期，美國股市的伊頓電氣股價創下新高，彰顯市場對集團發展前景的信心。在此同時，伊頓電氣也積極透過併購擴大技術範圍，近日完成英國Exertherm之併購案，進一步強化資料中心熱監測領域的優勢。

針對台灣市場，2024年四月搬遷至新辦公室，持續擴編台灣業務及客服團隊，加強專案管理、加速新產品上市與本地生產、提升銷售團隊能力，台北廠近期更連續第五年獲得伊頓全球模範工廠之指標性榮譽。持續優化解決方案，加速新產品上市及本地生產，期望為客戶提供更全面、高效且永續的電力管理解決方案，協助他們在瞬息萬變的市場中保持競爭優勢，並落實節能減碳願景。

在2024年SEMICON Taiwan半導體展上，伊頓電氣將展出多款重量級產品，充分展示在電力管理領域的創新實力：

93T系列UPS：此款專為資料中心、工業設施及大型商業建築設計的不斷電系統，採用雙轉換技術，效率高達98%以上，有效降低能源消耗和運行成本。支援熱插拔維護旁路及並聯備援，確保高可用性。提供15～200 kVA不同功率範圍的選擇，可適應不同規模的應用場景。友善的LCD介面和遠端監控功能便於管理，而智慧電池管理系統則優化了電池使用壽命和性能。

9395XR超兆瓦級UPS：專為AI大型資料中心打造，單櫃功率可達2.5MW，較傳統UPS節省78%佔地面積。9395XR榮獲Red Dot設計獎，其創新的折疊門設計不僅節省空間，還便於維護操作。系統配備動態照明系統，支援遠端監控，大幅提升操作效率。此外，9395XR支援與鋰電池結合，適用於儲能應用場景，為大型資料中心及AI應用提供高效、穩定的電力保護與儲能功能。搭配專為資料中心UPS應用而設計的高功率鋰電池系統93Li，採用高安全性磷酸鐵鋰電池模組，採用工廠預製化設計，支援整櫃運輸，大幅節省運輸和安裝成本。