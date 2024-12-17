隱身於顯而易見之處　可信任應用程式被濫用

Sophos發布《內部攻擊：Sophos 主動攻擊者報告》，深入剖析2024（今）年上半年威脅者行為模式與攻擊技術的變化。報告中的數據來自近200起事件回應（IR）案例，涵蓋Sophos X-Ops事件回應團隊與Sophos X-Ops託管式偵測與回應（MDR）團隊。結果顯示，攻擊者正在濫用Windows系統中的可信任應用程式與工具，這些二進位檔通常被稱為「就地取材的工具」（LOLbin），可用於偵測系統並維持立足點。與2023年相比，Sophos發現LOLbin的濫用增加51%；自2021年以來，該數字成長83%。

在2024年上半年被偵測的187個獨特的Microsoft LOLbin中，最常被濫用的可信任應用程式是遠端桌面通訊協定（RDP）。在Sophos分析的近200起事件回應案例中，有89%的攻擊者濫用了 RDP。這一趨勢延續2023年《主動攻擊者報告》中首次觀察到的模式，當時RDP濫用在所有調查的事件回應案例中佔比高達90%。

Sophos現場技術長John Shier表示，就地取材（Living off the Land）不僅能讓攻擊者的行為更具隱蔽性，甚至被默許可以執行。濫用某些合法工具可能會引起部分防禦人員的警覺，甚至是觸發警報，但濫用Microsoft二進位檔案卻不會有這些問題。許多被濫用的 Microsoft工具是Windows系統的重要組成且有其合法用途。因此，系統管理員必須了解這些工具在環境中的使用方式，以及如何區分合法使用與濫用。若缺乏對環境的精細和情境化的認識，包括持續對網路中不斷發生的新事件保持警覺性，目前已經疲於奔命的IT團隊可能會錯過一些重要的威脅活動，而它們往往會導致勒索軟體攻擊。

此外，報告發現，儘管政府機構在今年2月破獲LockBit的主要洩密網站和基礎架構，但LockBit仍是最常見的勒索軟體集團，佔2024年上半年勒索案例約21%。最新《主動攻擊者報告》的其他關鍵發現：

：延續在《給科技領袖的主動攻擊者報告》中首次提出的看法，被竊憑證仍然是攻擊的首要根本原因，佔39%的案例。不過，這一數字相較於2023年的56%有所下降。

：在單獨分析Sophos MDR團隊的案例時，網路入侵是該團隊最常遇到的主要事件類型。

：對於Sophos事件回應團隊的案例來說，潛伏時間（從攻擊開始到被偵測到的時間）大約維持在8天。然而，在MDR的案例中，各類事件的中位潛伏時間僅為1天，勒索軟體攻擊的中位潛伏時間也僅為3天。

：攻擊者最常攻擊的Active Directory（AD）伺服器版本為2019、2016和2012，而這三個版本已經不列入Microsoft主流支援，這是終止支援（EOL）前的最後階段，除非付費購買支援服務，否則將無法獲得修補程式。此外，遭受攻擊的AD伺服器版本中，有高達21%已經處於終止支援狀態（EOL）。

Sophos.com的《內部攻擊：Sophos 主動攻擊者報告》