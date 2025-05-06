Appier 三大 AI 產品整合 AdCreative.ai

Appier自2025年初完成法國生成式AI新創AdCreative.ai併購，本週起舉行亞太巡迴產品發表，首站今於台北登場。活動上除宣布AdCreative.ai正式加入Appier廣告雲、個人化雲與數據雲三大AI企業產品陣容，更進一步展示，如何有效協助品牌與企業，在行銷領域運用數據與創意，更聰明、更快速、更有效地解決行銷規模化與 ROI（投資報酬率）導向的雙重挑戰，加速實現廣告行銷流程的智慧化轉型，推動AI創意生成的無限可能，賦能行銷人員的創意能量。

根據IDC最新研究，亞太地區正以空前速度擴大對AI與生成式AI的投資，涵蓋軟體、服務與硬體，預計至2028年投資將達1,750億美元，其中生成式AI投資將突破545億美元，年均複合成長率（CAGR）高達59.2%。

2025（今）年為AI應用層價值釋放的關鍵時刻，Appier作為AI原生科技公司，自創立以來便專注於運用AI協助品牌精準鎖定高價值目標受眾，提升廣告與行銷成效。看準生成式AI為廣告行銷帶來質變，Appier不僅將生成式AI全面整合進三大產品線，並獲得超過5成客戶採用，今年更迎來AdCreative.ai加入，將其創意生成的能量，與現有產品全面整合。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，未來，所有人透過AI，就可以做出很漂亮的設計；而真正的設計師可以專注在更重要的藝術與創作，以及AI無法做到的工作。透過AdCreative.ai的加入，Appier的廣告雲、個人化雲、及數據雲，不僅能協助品牌加速廣告素材生成，更能根據個人互動，達到ROI最佳化，從視覺旅程開始，就能以AI驅動品牌行銷決策。

AdCreative.ai透過自行發展的專有AI模型，提供創意分析、AI影片廣告與圖像生成等核心功能，協助品牌快速產出高成效行銷廣告創意素材，提升ROI。其在全球已累積超過300萬品牌與廣告主使用，生成超過10億筆創意素材。依據Appier實際經驗，台灣市場率先導入的品牌，不僅創意素材製作時間縮減3倍，更提升了高達2倍的ROI。

AdCreative.ai創辦人亞立山大．路西耶（Alexandre Leciel），廣告行銷產業在過去12個月中的變化，遠超過了過去12年的總和，而且一切才剛開始。生成式AI正引領行銷進入全新時代，透過這次加入Appier大家庭，AdCreative.ai非常期待在這波轉型浪潮中，協助台灣及全球品牌善用AI落實創意規模化與效益最佳化。

Appier攜手AdCreative.ai，與旗下三大AI產品線：廣告雲、個人化雲與數據雲整合，打造從數據洞察到創意生成，再回到數據決策的一站式行銷模式，幫助品牌即時應對市場變化與消費者需求。首先，在注意力分散的市場中，「可試玩廣告」成為遊戲等D2C品牌突圍關鍵。相較傳統素材，這樣的互動式廣告可提升32%品牌記憶度，並帶來高達20倍的獲客效益。然而，過去製作期長達數週，現在只要上傳遊戲影片至AdCreative.ai，便可在一小時內自動生成素材，並透過Appier廣告雲，精準投放與即時優化，實現創意與成效的雙重突破。

除了吸引消費者注意力，創意素材是否能呼應顧客需求與情境，同樣攸關品牌商業競爭力。AdCreative.ai與Appier個人化雲結合後，品牌可依據不同會員輪廓，快速生成多元風格創意素材，系統性測試情感、功能與情境導向內容的互動表現，進一步提升參與與忠誠度，實現千人千面的溝通效率。最後，AdCreative.ai與Appier數據雲的整合，開啟了「數據驅動 × 創意生成」的行銷自動優化新賽道。例如汽車品牌若想找出最能驅動試駕預約的廣告素材組合，便可先透過數據雲即時識別出高潛力分眾，再以AdCreative.ai為各群體快速生成專屬素材，加速找到最佳轉換組合。

從創意到轉換，從效率到規模，Appier與AdCreative.ai的整合布局，不僅加速品牌AI行銷轉型，更改寫「創意與成效只能二選一」的產業想像。Appier深耕AI技術與廣告行銷應用，今年邁入第13年，營運版圖橫跨全球17座城市，匯聚超過700位來自25國的專業人才，並累積1,800家全球企業採用其AI解決方案。未來，Appier將持續以堅實的全球團隊與AI技術實力，落實「Turn AI into ROI」的使命。