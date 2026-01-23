Preply 透過真人引導並輔以 AI 的學習模式開啟教育的未來

語言學習平台Preply宣佈完成D輪融資，籌集1.5億美元，由管理資產超過60億美元的戰略營運及投資公司WestCap領投。高盛集團在此交易中擔任獨家配售代理。本輪融資將公司估值推至12億美元，堪稱Preply實踐使命的重要里程碑，力求將革新學習體驗帶給全球各地。

作為線上語言學習先驅，Preply平台發揮橋樑作用，連結逾10萬導師與180個國家/地區的學員，促成超過90種語言的一對一授課。Preply獨闢蹊徑，將真人教學與AI輔助的教學輔助套件融為一體，以高品質、靈活、量身打造的學習體驗，讓每一課都能實際提升實力，從而重塑學習之道。

全球教育數據平台HolonIQ指出，Preply進行D輪融資之時，全球約有18億人（相當於每四人中便有一人）正積極努力精通第二語言。據估計，全球直接面向消費者的語言學習市場將在2035年達到2,270億美元，且在過去五年已達成三倍增長，長期預測顯示未來數年將持續呈指數級增長。

自完成C輪融資後，Preply平台可預約導師數激增逾三倍，更增設超過40種新語言課程，大大拓展學習疆界。在過去十二個月，公司持續改善EBITDA並已轉正。

憑藉此筆資金，以及歐洲復興開發銀行和Horizon Capital等全新與現有投資者的支持，Preply將更堅定地實踐承諾，大規模提供全球個人專屬學習體驗。公司計劃精進其AI及數據能力，擴充產品及工程團隊以提升平台體驗，並加速全球增長以觸及全球更多學員及導師，同時重塑傳統教育系統。WestCap團隊在打造並擴張Airbnb和StubHub等全球市場平台經驗豐富，將協助Preply進一步拓展其全球影響力。

Preply共同創辦人兼執行長Kirill Bigai表示，我們深感榮幸，同時也深深意識到，我們在塑造人類未來學習模式上負有重大責任。如今，我們憑藉AI的力量，連結學員及世上頂尖卓越的良師，讓學習效能躍升至前所未有的境界。我們很高興能與WestCap團隊合作，其在協助創辦人建立改變世界的傳奇品牌方面擁有深厚的專業知識。這筆投資將協助我們在人類教學與AI交融上持續創新，為全球各地人士創造機會，讓其不論身在何處，都得以連結、融入、成功，並最終推動個人生活進步。

隨著其他學習平台日益轉向自動化，Preply依然致力發揮人與人之間的力量，利用AI來實現並增強導師推動的學習旅程，並支援其教學輔助套件。事實上，Preply與非營利研究機構LeanLab Education一起開展的《2025年效能研究》揭露，高達96%的學員將與真人導師學習及實際對話視為進步之本，而97%的學員則認為這些互動乃激發自信的關鍵。

研究亦發現，學員使用Preply後的進步速度，可比平均基準快達三倍，三分之一的學員僅用12週便躍升一級CEFR。這說明，真人指導依然是推動深度學習的重要力量，若與Preply的教學輔助套件等AI結合，更能如虎添翼。該套件可追蹤進度、提供實用洞察分析、自動處理行政事務，讓導師專注教學，學員則能更快達成目標。

此輪最新融資令Preply累計總融資額達到大約2.99億美元，可見投資者對公司使命及發展路向滿懷長足信心。隨著其全球市場持續增長，Preply正佔據優勢地位，能夠擴展影響力，在卓有成效的學習成果上再創輝煌，並進一步鞏固其作為真人教學與並以AI輔助教學法的領導地位。