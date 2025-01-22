HPE Aruba 為零售業物聯網資料收集與邊緣處理提供創新解方

2025 NRF零售大展，HPE宣布推出全新功能，協助零售業者透過連線技術與高效能邊緣運算，提升顧客體驗與營運效率，從而打造現代化的零售環境。

在2025 NRF零售大展中，HPE Aruba Networking展示其為零售業打造的網路產品組合，並透過安全且可靠的網路技術，協助業者自後勤辦公室、倉儲，至前端門市櫃台、路邊取貨等環節，推動零售業邁向現代化經營。

HPE展出助力零售業快速且安全部署的全新解決方案，可提升邊緣端應用程式與工作負載的即時處理效能。此次擴展的產品組合包括：

全新HPE Aruba Networking 100 系列行動橋接器（Cellular Bridge）：可輕鬆部署主要或備援廣域網路（WAN）存取，在光纖或寬頻WAN線路無法使用或故障時提供連線能力。此行動橋接器採用無線電存取而非光纖存取，為信用卡交易等關鍵業務提供更高的復原力。其亦可用於多媒體事務機及快閃店等全新或臨時據點的快速部署，以避免寬頻WAN佈線成本或延遲而導致的消費爭議。

HPE Aruba Networking CX 8325H：針對商店設計的新型半寬（half-width）18埠交換器，適用於空間有限的環境，並具備低功耗與散熱需求。此交換器可與HPE ProLiant DL145 Gen11伺服器連接，以支援邊緣運算。

HPE Aruba Networking 750系列無線存取點：能即時保護、處理並傳輸物聯網（IoT）資料，以支援零售業的人工智慧應用。

全新HPE Aruba Networking Central AI Insights功能：可提升戶外Wi-Fi網路效能，以最佳化零售業的路邊取貨作業，並能偵測異常的IoT行為，從而及時掌握潛在的安全威脅。

隨著零售業者日益重視顧客於實體店內與線上的交易體驗，避免因網路忙碌、封包延遲而干擾顧客交易，已是銷售成交的關鍵。HPE Aruba Networking Central AI Insights可偵測任何導致顧客負面體驗的網路狀態，並自動調整傳輸設定以改善效能不佳的情況。

對零售業而言，IoT裝置往往是最容易遭受駭客入侵的破口。隨著網路邊緣的IoT裝置與日俱增，例如攝影機、貨架標籤、RFID標籤、能源感測器與動態偵測器等，HPE Aruba Networking存取點提供了安全的連網平台，以防範資安漏洞與惡意軟體威脅。此外，為避免IoT裝置導致的資安風險，HPE Aruba Networking Central AI Insights也能偵測網路環境中異常的上傳與下載狀況，及時發現潛在的入侵風險。