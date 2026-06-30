HPE 提供統一的代理型 IT 營運模式

HPE宣布擴展GreenLake平台功能，透過代理型AIOps、私有雲與AI基礎架構軟體等創新技術，為代理型企業提供統一的營運能力。藉由GreenLake，HPE為客戶打造一致的營運模式，以因應日益攀升的虛擬化成本、滿足新興AI工作負載的現代化需求，並降低營運複雜度。

HPE混合雲執行副總裁暨技術長Fidelma Russo表示，隨著企業持續擴展AI規模，他們需要以更簡便的方式治理AI基礎架構，並在混合環境中推動營運現代化，同時避免造成碎片化或難以預測的成本。GreenLake的全新功能，不僅為企業提供經過驗證且統一的代理型混合營運方法，也奠定未來自主化營運的基礎。

GreenLake Intelligence為混合雲與AI營運提供代理型AI框架。透過集中式的註冊代理程式（Agent Registry）、智慧規劃與編排能力，以及安全的治理控管機制，協助企業管理與協調基礎架構、應用程式與營運流程中的AI代理。

HPE OpsRamp Operations Copilot：為代理程式與大型語言模型（LLM）提供全新的可觀測性，讓企業能夠監控AI資源使用情況、治理以Token為基礎的資源使用，並掌握代理程式、多供應商AI工廠與各類工作負載的營運成本。該Copilot可透過全堆疊遙測資料關聯分析與代理型根本原因分析主動識別潛在問題。

HPE與ServiceNow合作：將即時的全堆疊洞察轉化為自主、AI驅動的服務交付。透過OpsRamp Operations Copilot將GreenLake Intelligence與ServiceNow的自主AI工作團隊整合，HPE與ServiceNow共同打造代理型IT營運的單一事實來源（Single Source of Truth），涵蓋從AI基礎架構的全堆疊可觀測性到端對端自主服務交付的完整流程。

HPE Morpheus Software提供企業級且功能齊全的虛擬化平台替代方案，將自助式配置、整合式可觀測性與營運功能結合，以支援混合雲環境。企業可在依插槽數付費的單一訂閱模式下，配置與管理虛擬機器（VM）和容器工作負載、運用AI驅動的洞察對遙測資料進行關聯分析，並更有信心地執行營運作業。最新的Morpheus功能包括：

隸屬於GreenLake Intelligence的全新HPE Morpheus Orchestration Copilot，可在基礎架構與工作負載的配置與編排作業中，消除多步驟與多工具手動流程所帶來的高成本與易出錯問題。企業可透過自帶模型（Bring-your-own-model）架構，搭配內建的治理與安全護欄（Guardrails）來使用偏好的AI工具。該Copilot可透過自動化與編排基礎架構及工作負載的端到端配置流程，協助資源有限的團隊更快速且更有信心地完成工作。

透過GreenLake提供的全新HPE Morpheus Central，可為多個HPE Morpheus部署環境提供集中式可視性、治理與管理能力。

HPE Morpheus現已正式推出軟體定義網路（SDN），可實現零信任安全、多租戶支援、一致的策略執行，以及VXLAN覆蓋（Overlay）網路，同時將配置時間縮短高達60%。

透過整合HPE Juniper Apstra，HPE Morpheus現可提供意圖導向（Intent-Based）的閉環網路自動化能力，可持續驗證即時網路狀態、消除配置偏差，並大規模自動執行策略。

延伸叢集（Stretched Cluster）功能也已正式推出，透過同步複寫與自動容錯移轉，在兩個運作中的站點之間提供都會級（Metro-Grade）韌性。

HPE Zerto Software可將VMware環境中的工作負載即時遷移至HPE虛擬機器，並提供持續資料保護能力。

HPE與Citrix計畫進一步擴展在私有雲與虛擬化解決方案領域的策略合作，初期將聚焦於在GreenLake上提供Citrix桌面即服務（DaaS），以滿足客戶對地端與主權部署的需求。雙方亦計畫將Citrix DaaS與Citrix Virtual Apps and Desktops整合至HPE Morpheus Software—VM Essentials，以其作為核心虛擬化平台，並透過HPE CloudOps在GreenLake混合部署環境中提供統一編排能力、自動化與可觀測性。

不論從邊緣到資料中心或是從VM到容器，HPE Private Cloud產品組合現皆可提供基於HPE Morpheus的單一控制台，並支援標準化的整合式實體隔離（Air-gapped）部署，適用於離線、受監管或主權環境。

更新後的HPE Private Cloud PC3000將可支援邊緣與核心環境的實體隔離部署。

全新的VMware vSphere 9驗證協助HPE Private Cloud PC3000客戶無須進行平台轉換，即可持續採用最新版本；同時，HPE Morpheus可在單一平台上統一管理HPE虛擬機器與容器。

HPE Private Cloud PC7000協助企業在託管、大規模與任務關鍵型環境中實現資料中心的現代化營運。

透過整合HPE Morpheus的最新更新功能，HPE Private Cloud PC7000提供支援Terraform的基礎架構即程式碼（Infrastructure-as-Code，IaC）、自動化私有雲營運功能，以及VMware vSphere 9驗證。

HPE Private Cloud PC7000的實體隔離部署現已具備取得美國國防部影響等級4（Impact Level 4，IL4）認證的能力。IL4提供強大的安全基礎，協助實體隔離部署符合安全設計與開發、組態強化及漏洞管理等要求，並符合主要的國內外資安合規標準。

為協助企業因應當前商品定價環境的不確定性，GreenLake Flex Solutions提供彈性的隨用隨付（pay-as-you-go）模式，並透過全新功能簡化混合基礎架構營運。全新的整合介面將混合環境可觀測性、IT永續洞察與消費分析整合於單一平台，讓GreenLake Flex客戶可透過單一入口存取所有工具與功能。客戶亦可直接透過GreenLake Marketplace採購GreenLake生態系統中業界領先的第三方軟體解決方案。