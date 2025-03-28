Progress 任命 Ed Keisling 為資深 AI 總監

Progress值得信賴的AI數位體驗和基礎設施軟體供應商，任命Ed Keisling為公司資深AI總監（CAIO）。在這個新設立的職位上，Keisling將負責領導Progress的AI策略，並進一步推動公司的產品組合，以支援客戶的AI之旅。將直接向Progress執行長Yogesh Gupta匯報工作。

Progress執行長Yogesh Gupta表示，Ed是一位具有變革影響力的技術領導者，擁有超過30多年經驗，致力於推動創新與變革。在Progress，他對推進我們的AI願景和創新方面發揮關鍵作用。在他的整個職業生涯中，他擅長將工程執行與策略業務目標緊密結合，這點在他的職業生涯中已經充分展現。隨著我們不斷調整產品技術，以滿足客戶快速變化的需求，Ed正在引領我們的AI優先策略。

Progress正處於AI創新的最前沿，為全球數十萬名客戶提供兼具使命的AI數位體驗和基礎設施軟體。

Keisling表示，客戶依賴Progress來支援和解決他們業務中的關鍵任務環節，而AI正在重新定義這些解決方案的進行方式。隨著AI的最新發展，創新速度正不斷加快，並突破導入AI的傳統障礙。多年來，Progress一直在產品中提供AI功能，並擁有充滿熱情的團隊專注於此領域。我很高興能夠進一步發展和引領這項工作，確保我們的客戶擁有合適的工具、流程和專業知識，以充分發揮AI的變革潛力，並透過我們的產品創造更高的價值。

在此之前，Keisling曾擔任Progress公司基礎設施管理工程資深副總裁，在推動創新和提高營運效率方面發揮了關鍵作用。在加入Progress之前，他在科技產業擔任過多個高階主管職位，專精於複雜系統架構、雲端運算和大型基礎架構管理。Keisling是Vecna Technologies執行領導團隊的成員，負責工程、IT、DevOps、支援、專案管理和分析。他還在Pegasystems擔任資深工程師長達17年。

Keisling將持續投入工程發展計畫，包括新罕布夏大學（UNH）Pathways計劃和麻省理工學院（MIT）本科生實踐機會計劃（UPOP），他在這些計劃中擔任導師和主持人。