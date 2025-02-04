Sophos 完成對 Secureworks 的收購

Sophos與Secureworks這兩家在全球網路安全領域具開創性且不斷推動服務與技術解決方案創新以對抗網路攻擊的企業，宣布Sophos已完成對Secureworks的收購。

透過此次收購，Sophos現已成為專注於託管式偵測與回應（MDR）服務的領先網路安全供應商。此次結合將使Sophos能夠提供安全營運平台，內建數百種整合功能，以提供自適應防護、偵測與回應，幫助組織降低網路攻擊風險。這套開放且可擴展的平台可幫助企業，特別是擁有複雜IT環境的組織，保護當前與未來的技術投資，提升營運效率並提高網路安全支出的投資回報。Sophos X-Ops也將透過Secureworks Counter Threat Unit及其安全營運與諮詢團隊的加入，進一步擴展其威脅情報與安全服務能力。

作為以通路為優先的網路安全供應商，Sophos始終堅守承諾，致力於提供最先進的安全服務與技術，協助全球的經銷商、託管式服務供應商（MSP）和託管式安全服務供應商（MSSP）發展業務，包括擴展他們的市場觸及範圍、提升營運可擴展性，並為無數需要有效防禦當今持續且複雜網路攻擊的企業提供更強大的防護能力。

Sophos執行長Joe Levy表示，市場正在廣泛採納MDR作為實現網路安全成效的明確途徑，這也推動了該領域的快速成長。Sophos在勒索軟體偵測、惡意軟體分析以及威脅行為者技術手法等方面擁有高度成熟的能力。此外，Sophos的原生AI進一步強化了這些防禦能力。近十年前，AI團隊已率先創新並獲得全球同業認可，如今該技術已深植於Sophos的MDR、端點、安全網路、電子郵件與雲端安全解決方案之中，以更有效地識別並阻止威脅。透過與Secureworks整合，擴展的服務與產品組合將提供更強大的端對端安全解決方案，涵蓋身分威脅偵測與回應（ITDR）、新一代SIEM以及託管式風險管理，而所有功能均整合於單一開放平台之上。

還將能夠透過更廣泛且更深入的全球遙測數據，進一步提升AI、威脅情報與攻擊研究，這些數據均經過分析師調校，以貼近現實世界的攻擊情境。在每一個層面，都對Sophos即將迎來的這一發展新篇章感到無比振奮。