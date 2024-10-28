CRA與RED指令下的IEC 62443應用：提升產品網路安全全面防護

隨著歐盟推出網路韌性法案（Cyber Resilience Act，CRA）和無線電設備指令（Radio Equipment Directive，RED），產品網路安全成為合規發展的核心要求。TUV NORD Taiwan協助企業透過IEC 62443國際標準，確保其產品滿足要求，從而在市場中實現安全性與合規性。

CRA法案旨在提升歐盟內部數位產品和物聯網設備的網路安全，要求企業從設計階段即納入網路安全防護考量，並在產品的整個生命週期內採取相對應的安全措施。同樣，RED指令則強調無線設備需符合基本的網路資訊安全的要求。然而，隨著產品的複雜性不斷增加，尤其是涉及網路功能的設備，企業在合規性上面臨挑戰，傳統的安全措施已不足以應對當前的網路威脅。

IEC 62443是一個針對工業自動化與控制系統（IACS）的安全標準，雖然其起初針對工業領域，但其嚴謹的安全要求同樣適用於各類連網設備。該標準涵蓋了設備層級到系統層級的全面防護，並貫穿於設計、開發、運營和維護的各個階段，與CRA和RED的要求高度匹配。TUV NORD Taiwan專家林正偉指出，導入IEC 62443的安全框架，可以幫助企業從開發過程開始就納入系統化的安全防護，確保其產品滿足嚴格的法規要求。

透過採用IEC 62443標準，企業能有效減少網路攻擊的風險，並符合CRA的設計要求，從而提高市場競爭力並確保產品順利進入全球市場。TUV NORD Taiwan憑藉豐富的網路安全和法規合規經驗，提供從風險評估、技術輔導到最終認證的全方位支持，幫助企業在日益嚴格的法規環境中保持領先地位。

未來，隨著歐盟及全球對產品網路安全要求的提升，TUV NORD Taiwan將持續為企業提供領先的合規解決方案，協助企業在設計和開發過程中實現最高的安全標準。

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