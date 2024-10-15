柏斯托推出 Synmerse DC 高效能浸沒式冷卻液

柏斯托（Perstorp）上週於新加坡舉辦之亞太區資料中心大展－Data Centre World Asia 2024，正式推出適用於資料中心浸沒式冷卻的高效能冷卻液－Synmerse DC。Synmerse DC不僅擁有高導熱、低黏度、高閃點的平衡特性，提供長使用效期特色，並以易於生物降解的合成液為基礎，確保運算密度日益成長的資料中心能夠獲得絕佳的散熱效果、提升能源使用效率、降低維運成本，滿足今日以及未來的資料中心永續發展需求。

柏斯托潤滑油業務發展總監曾偉銓表示，因應雲端運算、AI/ML、5G等多元應用爆炸性成長，資料中心的運算密度不斷提升，逼近傳統氣冷的臨界點，液冷散熱技術無疑成為資料中心朝向更高密度部署的關鍵。柏斯托所推出的Synmerse DC高效能浸沒式冷卻液，善用柏斯托140年以上的化學品知識，及長期致力供應永續解決方案以促進人類日常生活的承諾，替資料中心的散熱效能與能源效率注入一劑強心針，兼顧維護、消防安全、環保，助力打造更為永續的未來。

Synmerse DC是柏斯托首款針對資料中心浸沒式冷卻所推出的產品，透過其優異的熱傳導效率，不僅能夠解決資料中心運算密度與日俱增所帶來的散熱問題，更進一步協助減少資料中心冷卻系統花費電力，協助降低PUE。其特色包含：

優異應用效能：具備良好的比熱與熱傳導率，有助於吸收並移除更多的廢熱。低黏度特性降低冷卻液在系統內循環的阻力，進一步提升單晶片散熱能力。

安全操作與維護：這款高效能浸沒式冷卻液相容資料中心伺服器常見零組件材料，閃點為247℃、燃點更高達274℃。Synmerse DC可提供長時間高壓使用的穩定性，無需頻繁維護，同時確保人員操作時的安全。

守護全球環境：產品基於易於生物分解的合成液（依據OECD 301B），臭氧破壞潛勢為零，且不含全球多國陸續禁用之全氟∕多氟烷基物質（PFAS-Free）。此外，根據化學品分類及標示全球調和制度（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals、GHS）亦未被歸類為有害物質。

柏斯托攜手領先處理器製造商和原始設計製造商（ODM）等合作夥伴開發Synmerse DC，於Data Centre World Asia 2024展會中將第5代Intel Xeon可擴充處理器和SuperFluid冷卻技術，搭載至富士康工業互聯網設計製造的伺服器進行展示。透過前方特製透明面板的浸沒式冷卻箱體，可觀察浸沒至Synmerse DC的伺服器。該冷卻槽體使用英特爾SuperFluid冷卻技術將空氣打入冷卻液之中，減少液體流動摩擦力使得冷卻液流動加快，單晶片TDP將可提升至最高1500W以上，滿足未來更高階AI晶片的需求。

為實踐對於環境永續的承諾，以及柏斯托有限資源再生化（Finite Material Neutral）的長期目標，Synmerse DC於開發過程使用可再生、可回收、可追溯的質量平衡原料，柏斯托更致力於完全轉向使用可再生與可回收的原料。