柏斯托推出 Synmerse DC 高效能浸沒式冷卻液

守護全球環境:產品基於易於生物分解的合成液(依據OECD 301B),臭氧破壞潛勢為零,且不含全球多國陸續禁用之全氟∕多氟烷基物質(PFAS-Free)。此外,根據化學品分類及標示全球調和制度(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals、GHS)亦未被歸類為有害物質。