HITCON CISO Summit 打造亞太資安長盛會

由台灣駭客協會主辦的年度資安盛會「HITCON CISO Summit 2025」於台北萬豪酒店盛大舉行。作為亞太地區規模最大的資安長閉門高峰會，今年活動集結來自台灣與全球10國、超過200位資安決策者，涵蓋上市櫃企業、全球2000強企業的CISO、政府資安主管機關及學術研究領袖。會議以「生成式AI、供應鏈韌性與資安治理」為核心議題，透過主題演講、圓桌對話與實務交流，推動企業與政府、國內與國際間的資安對話，強化台灣在全球資安產業鏈中的戰略地位。

本屆高峰會嘉賓雲集，中華民國副總統蕭美琴親臨現場發表開幕致詞，肯定HITCON CISO Summit為亞太資安交流的重要平台，並強調「資安是國家安全與產業發展的共同基礎」。與會嘉賓還包括國家安全會議諮詢委員李育杰、數位發展部部長林宜敬、數位產業署署長林俊秀、資通安全署署長蔡福隆、中央研究院院士李德財等，展現政府與民間攜手推動資安治理的高度決心。

HITCON CISO Summit 2025聚焦生成式AI所帶來的新型威脅、供應鏈資安強化、隱私與法遵治理、智慧製造與半導體安全，以及關鍵基礎設施與公私協作等五大核心主題，規劃五場專題演講、一場午間圓桌、一場技術對話及一場交流晚宴。與會者來自日本、新加坡、韓國、美國、荷蘭、馬來西亞、泰國、英國與澳洲，構築橫跨產業與國界的資安高階對話平台。

本屆高峰會特邀Cisco全球隱私長Harvey Jang擔任專題講者，分享企業如何將隱私保護與資安政策融合，在生成式AI與國際監管壓力升高的情勢下，建構更具信任基礎的治理體系。台積電資訊安全處處長許映威以供應商資安管理為例，剖析產業鏈如何強化韌性、維持全球製造穩定。來自荷蘭的SHV Energy資安長Mahdi Abdulrazak分享AI時代下OT安全的實戰策略；NEC集團CISO淵上真一以企業管理者視角探討資安治理文化；Booz Allen副總裁Garrettson Blight則提出組織在長期高壓威脅環境中建構可持續防禦體系的實務經驗。

午間圓桌討論由多國資安長與政策領袖組成多組對話圈，針對資安長管理、供應鏈安全、AI治理、金融資安、政策法規、智慧製造、關鍵基礎設施與風險管理等議題，進行閉門交流與經驗分享。藉由跨國、跨產業、跨部門的對話，深化實務觀察與策略連結。

副總統蕭美琴於致詞中指出，資安不僅是政府的工作，更是全民的共同責任，也是「全社會防衛韌性」的重要支柱。「資安不只是技術議題，更是一種面對挑戰、快速恢復與持續學習的精神。」她表示，真正的韌性不是永遠不出錯，而是能在受創後迅速復原，而這也是台灣在全球舞台上不斷展現的勇氣與實力。

副總統提到，台灣身處全球高科技產業鏈的關鍵位置，面臨特別嚴峻的資安挑戰，政府正推動第七期「國家資通安全發展方案」，以「打造韌性、安全、可信賴的智慧國家」為目標，透過國際合作、情報分享與產業協作，共同面對混合戰與網路攻擊等新型威脅。她強調，守護資訊安全就是守護台灣的未來，並期盼透過今日的高峰會，讓專家齊聚交流、共享經驗，為國家與產業累積更強大的防禦能量。

她也呼應總統提出的「五大信賴產業」政策，指出資安是推動數位、資通與AI產業發展的核心基礎。副總統強調：「資安是一切信任的開始。」台灣要成為可信賴的科技夥伴，就必須先成為堅韌的資安之島。