AI 及缺工議題衝擊　叡揚提 Chatbot 助製造業邁向全員 AI

2024年被稱為AI元年，各種AI工具如雨後春筍般推出，如何選用適合的工具，或該應用AI在何種場景，變成企業的必修課，而除了AI議題外，部分高人力密集的產業如製造業，更面臨人才短缺的嚴峻挑戰。

自從2023年許多LLM推出之後，叡揚就在原有的資訊系統上附加各項生成式AI的應用，針對企業普遍面臨的「AI焦慮」，叡揚資訊全方案銷售顧問處副處長李政權提到市場上的LLM非常多，針對不同的情境、安全需求..等，挑選適用的大語言模型即可；應用情境則需盤點哪些流程或作業相對花費較多人力及資源，即可透過AI進行自動化、智慧化，或針對企業使用率最高的系統導入AI，如問題追蹤系統、人資管理系統、客戶關係管理系統…等。

2022年推出C.ai對話服務平台，協助企業整合內部資訊系統，利用聊天機器人單一介面查找資訊系統內的資料，也能進行簽核、拋轉資料…等，在ChatGPT尚未橫空出世之前，Chatbot就已成為企業許多資訊系統對同仁的『單一窗口』，叡揚資訊也協助許多製造業盤點應用情境，打造企業專屬的行動助理，如業務小幫手、智能人資秘書、問題回報秘書…等。利用能快速整合其他資訊系統的功能，即可因應客戶情境，快速設計各類型產銷人發財聊天機器人，如可回答剩餘假日、請假、假單批核…等功能的人資機器人；可查詢、開立問題單的專案管理小幫手。在整合LLM之後，也可在對話框直接輸入文字存取相應資訊。

叡揚資訊深耕知識管理系統多年，除了擁有自行開發的知識管理系統，也提供知識管理導入顧問團隊，在協助客戶導入知識管理時，協助企業盤點內部知識，2023年拿到ISO 30401知識管理驗證後，也成為SGS頒發的全球首家資訊服務廠商。在近期全球人力短缺問題底下，企業將面臨更嚴重的知識傳承、內部訓練議題，李政權也提到現在透過LLM，知識管理系統的資料存取將變得更為方便，惟須注意作為LLM的訓練資料，企業內知識文件必須要正確、高品質，避免「Garbage in, Garbage out.」的狀況。

叡揚資訊從2013年即投入AI技術的研發，在自行開發的資訊系統也陸續推出AI功能（推薦、分類、圖片轉文字…等），優化各產品線的功能，LLM推出後也快速因應，推出各類型生成式功能。在快速發展的AI時代，叡揚資訊將持續投入研發，以期提供最高品質的資訊產品與服務。

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