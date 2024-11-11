資策會發表 2025 十大 AI 關鍵技術趨勢

為協助企業善用AI技術提升產業競爭優勢，財團法人資訊工業策進會軟體技術研究院（資策會軟體院）舉辦2024 STI TECH DAY，並首次發表「2025十大AI關鍵技術與趨勢」，預測邊緣AI（Edge AI）、數位孿生（Digital Twins）、人工智慧代理人（AI Agent）、虛假訊息檢測（Disinformation Checking）、企業大型語言模型（Enterprise LLM）等十大AI關鍵技術，技術預測是科技管理中相當重要的一個領域，因此資策會軟體院以國內角度，銜接世界並落地化需求，結合資策會MIC，發布了屬於台灣的「十大AI關鍵技術與趨勢」，例如先進AI在工業自動化、智慧城市、智慧移動、智慧醫療等行業中展現出巨大的應用潛力，智慧城市中AI可以實現即時交通管理與環境監測，提升城市運作效率。

資策會軟體院舉辦2024 STI TECH DAY，邀請中華電信研究院前瞻科技研究所汪世昌所長、日本電氣通信大學曾我部東馬教授、Open Data聯盟鄧東波副會長、Vpon 威朋大數據集團劉又瑜台灣區總經理等20位產官學研重量級專家針對AI數據交換、生成式AI，以及前瞻學研網絡如何影響產業發展進行探討，吸引超過250位產官學研各領域菁英報名參與。

資策會軟體院王義智資深策略總監也提到，依據CB Insights資料，全球生成式AI投資金額在2023年創下歷史新高，達到204億美元；此外依據創投紅杉資本預測生成式AI成熟的時間點，AI要趕上人類創作內容的能力，預計會落在2030年左右，屆時，受衝擊的領域將從目前的文本，轉換成影視、設計等內容。其中資策會觀察企業發展AI之關鍵課題在於數位風險管理，綜觀環境的多方影響下，企業發展生成式AI將衍伸三大需求議題，包含垂直應用資料隱私保護、改善大型語言模型幻覺以及模型客製化方案評估。

中華電信研究院前瞻科技研究所汪世昌所長在「擘劃AI賦能的未來世界」主題演講中特別分享中華電信在AI領域的賦能、轉型與創新，其中「AI語音偵偽」技術，應用AI識別來話者是否為偽造語音，如果偵測異常，將以語音插撥方式，提醒受話者小心，可能有被詐騙的風險。此項應用也呼應今日發表十大AI關鍵技術中的「虛假訊息檢測」趨勢。

Open Data聯盟鄧東波副會長指出，觀察歐洲、日本Data space（資料空間）的發展現況，歐洲著重於建立各產業共通的技術基礎設施和資料治理，Data space將影響台灣未來數位經濟與AI技術的發展。

另外，除了大師精準的趨勢分析，威朋大數據集團（VPON）劉又瑜台灣區總經理以「生成式AI x 跨境數據應用發展」為題，分享VPON運用行動數據打造跨境智慧觀光數據平台的經驗，包含應用生成式AI優化數據分類貼標，為數據賦能，豐富數據內容並發展更多下游任務應用；此外也利用生成式 AI 輔助洞察生成與建議，大幅加速分析到決策的過程，提供多面向思維，相關技術也成功在日本大阪府與東京都落地應用，促進跨境觀光產業數位轉型。

資策會軟體院蒙以亨院長也提到，在全球數位化迅速發展的脈絡下，完善的跨國數據交換機制將大幅促進台灣軟體產業的國際發展，透過公私部門的可信任數據交換，可加速創新應用發展與生成式AI的巨量訓練數據需求。軟體院身負趨勢觀測、先進研發、技術策進三大任務，建立前瞻學研網絡，掌握前瞻技術發展趨勢，也發表STAR軟體技術年報，與學研單位共創技術主題合作，持續以第三方服務串聯企業與學研單位合作，協助企業建立生態系。