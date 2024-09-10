行競科技首座量產浸沒式冷卻電池系統典範工廠

行競科技於桃園龜山華亞科技園區舉行盛大的開幕儀式，正式啟用全球首座浸沒式冷卻電池系統的量產線。日本百年農建機大廠Kubota、奧地利船舶公司smartIQ、智榮基金會董事長施振榮、庫得科技、F&K與國際電池芯大廠等全球產業鏈夥伴到場共襄盛舉，共同見證電池產業的全新篇章。

命名為「典範工廠」，這座結合研發和製造的新基地是全球浸沒式冷卻電池技術在量產上的重大突破，也為台灣電動化技術的創新性與多元性再添一筆。作為全球最先實現浸沒式冷卻電池系統量產的企業，行競科技同時也是台灣第一個實現無模組（Cell-to-Pack，CTP）電池包系統化生產的製造商。該基地能夠根據客戶需求進行新型電池系統的開發與驗證，並靈活實現高效的客製化生產，以滿足多樣化的電動化市場需求。目前行競科技正在與多家電動載具及儲能廠商合作，利用這項全球領先的電池技術推動電動載具及儲能產品的性能升級。同時，典範工廠也將成為行競科技未來全球擴張的示範，為快速複製產線和技術輸出奠定基礎。

隨著電動車性能競爭日益激烈，各大車廠除了追求高性能電池芯外，也致力於模組與電池系統技術的創新，以解決電動車在安全性、壽命衰減和低溫操作上的挑戰。因此，市場愈加關注高效的全浸沒式冷卻電池系統。而在近十年前，行競科技在打造台灣首台電動超跑的同時，就同步研發浸沒式冷卻電池系統。經過數年的努力，行競科技成功提出全球唯一能主動抑制電池系統熱失控的設計，可在30秒內將熱失控的電池芯從攝氏上千度的高溫迅速降至100度下以防止熱擴散，為客戶提供極高的安全保障，並迅速進軍全球電動載具與儲能市場。

現場，行競科技展示了全新浸沒式儲能系統XES200及底盤式（CTC；Cell-to-Chassis）浸沒式冷卻電池設計，充分展現其在多元應用領域的研發實力。市場策略上，公司宣佈進軍資料中心與工業儲能市場，憑藉浸沒式冷卻電池系統的高安全性、超大倍率放電能力及廣泛的操作溫度範圍，保障資料中心及各類儲能系統的長期穩定與安全，同時有效降低整體營運成本，加速儲能系統部署，確保供電穩定。

行競科技董事長洪裕鈞表示，啟用全球首座浸沒式冷卻電池系統典範工廠，是為了滿足市場對電池技術再進化的強烈需求。這是團隊多年來努力的成果，也是行競科技邁向國際舞台的重要里程碑。展望未來，希望透過這項技術，不僅為全球提供更安全、更高效的電池解決方案，還能引領電動化產業走向更環保、更永續的方向。行競科技將繼續與全球夥伴緊密合作，推動浸沒式冷卻電池技術在電動載具和儲能系統等多元市場的應用，實現對潔淨能源未來的願景。